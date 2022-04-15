Зверства своих солдат в Макарове останавливали даже сами же россияне: женщин насиловали и убивали

Зверства своих солдат в Макарове останавливали даже сами же россияне: женщин насиловали и убивали

Одну из женщин до сих пор на пороге ждет ее верная собака.

Фотография с собакой Рини, которая сидит на крыльце и ждет свою хозяйку, стала известна на всю Украину. Женщину убили российские военные во время оккупации Макарова и животное уже больше месяца не отходит от дома. Женщину оккупанты изнасиловали, а затем зарезали.

Об этом говорится в ТСН.

Видео с Рини, которая не отходит от двери своего дома уже больше месяца, и ждет свою хозяйку Татьяну сняла Елена. Друзья убитой женщины попросили посмотреть, что с собакой. Так что Елена уже почти неделю из Киева в Макаров она ездит ухаживать за животным. «Я увидела собаку, которая лежит на бетоне на пороге и ждет своей хозяйки. А хозяйки уже давно нет. Поскольку собака старая, ей 9, нужен особый уход», — рассказывает женщина.

Это порода акита. Рини уже купили лежак и устроили место на заднем дворе. Собака потеряла много шерсти и похудела.

Хозяйку животного – 38-летнюю Татьяну убили во время оккупации поселка. В доме женщина жила с животным одна, ее муж умер от «ковида». Во дворе погибшей среди груды мусора, сухпайки окупантов, на земле русская форма, пустые бутылки из-под алкоголя и ящики от боеприпасов. Своей техникой россияне проломили забор, чтобы парковаться на участке. В доме – дыры от пуль. Соседи говорят, видели через окно как один из оккупантов стрелял по нему, а затем вошел внутрь.

Татьяна уже собиралась уезжать, но в последний момент к ней ворвался в дом кадыровцев и под дулом автомата он повел женщину в соседний коттеджный городок.

"Макаровский Хатико" - как сложилась судьба верной собаки Рини, которая больше месяца ждала свою хозяйку

После посещения туда россиян сейчас там сплошное разрушение. Виктория жила в одном из коттеджей. К тому времени вместе с сыном уехали. «Мне кажется, что они просто играли в какую русскую рулетку. Просто ездили на танке и просто наугад, куда хотели, туда и стреляли», – показывает Виктория свой дом.

А в доме напротив – убили Татьяну. Здесь в комнате все перевернуто вверх дном. Оккупанты здесь хозяйничали почти месяц. На втором этаже, в спальне, на полу окровавленное одеяло. На зеркале оккупанты написали, что неизвестная девушка похоронена за домом в саду. Следователи уже провели эксгумацию тела, на месте работали судмедэксперты. Виктория говорит, что рядом с могилой видела табличку, которую установили российские преступники. Татьяну сначала изнасиловали, а потом зарезали. «Здесь Таня была закопана, ее тело. И была такая дощечка. Дата 15.03.2022 на русском языке. «Замучена неизвестным. Похоронена русскими солдатами». Такова была дощечка с такой надписью», – рассказывает Виктория.

В тот же день, когда русский наемник ворвался к Татьяне, через забор он заскочил и в соседний двор. Здесь Олеся жила вместе с мужем Александром. «Мы с мужем были дома. Он меня под автоматом взял и повел в дом. Он меня раздел и начинал насиловать. Не знаю, чем бы все это закончилось, но его с меня сняла русская разведка. Они прочесывали эти дома, они как раз вошли в разгар. Я оделась, один меня привел в мой дом, а те его повели непонятно куда», — рассказывает Олеся.

Своего мужа женщина нашла у соседей раненого. «Сосед к нам прибежал окровавленный, мы его на крылечко. Двое суток мы его спасали, потому что вывезти не могли. И через двое суток он умер», — рассказывает соседка.

Его расстрелял русский военный, когда он побежал спасать свою жену. «Муж взял палку и бежал за мной, оказывается. Первый меня повел, а второй из-за забора на огород вышел и его расстрелял», — рассказывает Олеся.

Похоронили Александра в огороде. Женщина добавляет, что накануне российского вторжения они вернулись из Карпат, там праздновали 30-летие брака. Когда русские войска подходили к Макарову, она умоляла мужа уехать, но тот не хотел покидать родной дом.

Россияне не раз приходили в этот двор, требовали, чтобы люди уезжали. «Соседи уехали, 5 машин к ним еще присоединились и между Липовкой и Королевкой эту колонну расстреляли – 7 машин. Погибли наши соседи», – рассказывает женщина.

То, что им пришлось пережить во время российской оккупации, рассказали СБУ. Их показания станут доказательствами военных преступлений россиян в международных судах. Олеся до сих пор живет у соседей, говорит, ей жутко даже заходить в собственный дом. «Не знаю, я боюсь в своем доме сама быть. Но, может, пройдет. Что-то нужно будет делать», — плачет женщина.

А Елена вместе с собакой убитой Татьяны ждет новую хозяйку Надежду. С собой женщина прихватила вкусности для животного и теплый комбинезон. Елена его сразу одевает. Надежда говорит, видео с животным на крыльце увидела ночью, а уже с утра ездила по поселку и искала собаку. Когда впервые увидела истощенную Рине — расплакалась, а та подошла и лизнула ее. Я увидела, что сидит... Я так не могу. У меня самой акитос и, не Дай Бог, если бы у меня так ситуация сложилась, то мне очень хотелось бы, чтобы мою собаку тоже забрали, и чтобы у собаки была нормальная семья», — плачет Надежда.

Рине нравится подарок, она позирует на газоне перед камерой и кажется понемногу привыкает к новой хозяйке.

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