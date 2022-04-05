"Зверства ужаснули мир": Джонсон призвал россиян распространять информацию о преступлениях войск РФ в Украине

Он заявил – не может поверить, что президент России Владимир Путин действует от имени россиян.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал россиян поделиться с соотечественниками сообщениями о зверствах, совершенных их войсками в Украине.

Об этом глава британского правительства заявил в видеообращении на русском языке 5 апреля.

Джонсон призвал поделиться историями о том, что происходит в Украине, в частности, о зверствах в Буче, Ирпене и других частях страны.

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и других местах Украины, ужаснули мир... Отчеты настолько шокируют, так утомительны, что неудивительно, что ваше правительство стремится скрыть их от вас... Ваш президент знает, что если бы вы могли видеть, что происходит, вы не поддержали бы его войну", – обратился премьер Британии к россиянам.

Он также призвал россиян использовать виртуальные приватные сети (VPN) для доступа к независимой информации о войне.

"И когда вы найдете правду, поделитесь ею. Виновные будут привлечены к ответственности. И история запомнит, кто смотрел в другую сторону (России – ред.)... Вашего президента обвиняют в совершении военных преступлений. Но я не могу поверить, что он действует от вашего имени", – добавил Джонсон.

Для российских людей, смотреть на то, что происходит в вашем имени.



Вы отпустите truth. Вы отпустите facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) 5 апреля 2022

Напомним, ранее, комментируя резню в Буче, британский премьер пообещал "уморить голодом военную машину Путина".

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