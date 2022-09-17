Зверства в Буче не были аномалией, россияне так ведут себя на всех оккупированных территориях – ISW

В освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области нашли массовые захоронения людей – 450 могил.
Массовые захоронения и российские застенки в освобожденных городах Харьковщины свидетельствуют о том, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.
Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.
"Выявление массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", — отметили в ISW.
В ISW не сомневаются, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.
Как сообщалось ранее, после освобождения Харьковщины от оккупантов открылись страшные преступления российских военных. В лесу под Изюмом нашли более 400 могил с замученными и убитыми мирными жителями и военными.
Среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти. На большинстве могил даже не указаны имена, а только отметка с номером.
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