Зверства в Буче не были аномалией, россияне так ведут себя на всех оккупированных территориях – ISW

Массовые захоронения и российские застенки в освобожденных городах Харьковщины свидетельствуют о том, что россияне совершают военные преступления на всех оккупированных территориях.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

"Выявление массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были изолированными военными преступлениями, а микрокосмом российских зверств на оккупированных Россией территориях", — отметили в ISW.

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В ISW не сомневаются, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Как сообщалось ранее, после освобождения Харьковщины от оккупантов открылись страшные преступления российских военных. В лесу под Изюмом нашли более 400 могил с замученными и убитыми мирными жителями и военными.

Среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти. На большинстве могил даже не указаны имена, а только отметка с номером.

Пыточные и массовые убийства - Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче

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