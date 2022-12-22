Зверства в Буче: журналисты NYT идентифицировали 22 оккупантов, которые убивали украинцев (фото)

234-й полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которую Офис генпрокурора подозревает в зверствах в Буче.

Журналисты идентифицировали 22 российских военных, которые убивали гражданских в Буче во время оккупации города в марте 2022 года. Это бойцы 234 десантно-штурмового полка РФ.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео. Результаты свидетельствуют, что российское десантное подразделение в марте в Буче убило десятки человек на улице Яблунской. Захватчики также отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили по телефону в Россию или на российские телефонные номера.

Украинские власти предоставили изданию базу данных всех телефонных звонков и сообщений, совершенных в Россию из Бучанского региона в течение марта. Журналисты собирали у родственников погибших их номера телефонов и проверяли, есть ли эти номера в предоставленной базе. Удалось выяснить, что российские военные регулярно звонили по телефонам жертв в РФ, и нередко делали это лишь спустя несколько часов после убийства гражданских.

Журналисты также побеседовали с самими оккупантами и их родственниками. Двое подтвердили, что они были в 234-м полку и "служили в Буче". Руководил этими операциями командир полка Артем Городилов, и это подтвердили российские военные.

NYT/Звонки россиян с двух телефонов жертв в Буче

Издание отмечает наличие и других доказательств о том, что военные преступления в Буче совершали именно российские десантники 234-го полка. В частности, об этом свидетельствует символика, которую вражеские войска пытались скрыть на своей оставленной в Буче технике, а также документация и личные записи захватчиков.

Так, в одной из записей на бумаге указан номер воинской части псковских десантников – в/ч 74268. Кроме того, российские солдаты оставили в Буче нарукавные знаки полка. А еще технику 234 полка фиксировали в местах расстрела жертв.

NYT/опознавательные знаки кафиров

В общей сложности журналисты установили личности 22 оккупантов из 234-го полка, а также идентифицировали тела 36 жертв врага на улице Яблунской.

NYT/Псковские десантники, звонившие из Бучи

В сети опубликована карта с местами, где были обнаружены тела.

NYT/карта обнаруженных тел украинцев на Яблонской

NYT/список убитых россиянами гражданских на Яблонской

Нельзя точно утверждать, что именно эти российские солдаты убили тех или иных гражданских в Буче. Однако о пребывании 234 полка в Украине свидетельствует также другая информация. В частности известно, что перед вторжением России Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на него командира также фиксировали в Буче. Мужчина был замечен с двумя охранниками, когда ходил по улицам города возле тел убитых украинцев.

NYT/Городилов в феврале готовится к вторжению в Украину из Беларуси

Заметим, что после освобождения Киевщины, когда мир узнал о зверствах оккупантов в Буче, Городилова и других российских захватчиков наградили в России орденами "Мужества".

Добавим, что 234-й полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которую Офис генпрокурора Украины подозревает в зверствах в Буче.

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека в начале декабря сообщило, что во время оккупации Бучи российские войска убили по меньшей мере 73 гражданских. Еще 105 возможных убийств вражеской армией ожидают подтверждения.

Добавим, что суд в Украине вынес приговор в виде 12 лет заключения двум российским военным, истязавшим женщин и детей в Бучанском районе.

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