Звезда Болливуда Приянка Чопра встретилась с украинскими беженцами в Польше – видео

Известная индийская актриса и певица Приянка Чопра приехала в Польшу, где встретилась с украинскими беженцами.

Звезда Болливуда и посол доброй воли ООН встретилась с украинцами в Варшаве.

На видео, которое знаменитость разместила на своей странице в Instagram, она показала, как играла с детьми. Со своей стороны, малыши подарили актрисе куклы ручной работы, названные в честь Приянки.

Актриса также не смогла сдержать слез во время общения с женщиной, которая поделилась своей историей.

"Невидимые раны войны — это те, которые мы обычно не видим в новостях. Тем не менее, они были настолько очевидны для меня сегодня, в первый день моей миссии ЮНИСЕФ в Варшаве. 2/3 детей из Украины были перемещены (внутри страны и за ее пределами). Это огромное число – разрушительная реальность войны, когда 90% людей, пересекающих границу, женщины и дети", — прокомментировала звезда.

Напомним, 21-летний актер "Крепостной" пошел защищать Украину. Руслан Пахоми служит в Одесской области.

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