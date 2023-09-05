"Звезда Давида": военнослужащий с помощью дрона вывел три группы бойцов из опасной зоны

На Бахмутском направлении с помощью дрона Matrice 300 боец ВСУ помог трем украинским военным группам выйти из опасной зоны и вернуться на свои позиции.

Об этом сообщили в Бригаде скорейшего реагирования Национальной гвардии "Рубеж".

"Matrice 300 стал одним из символов 2-го Батальона оперативного назначения Бригады быстрого реагирования в/ч 3018 нашей бригады. В апреле этого года с помощью этого дрона умелый оператор, боец с позывным "Бугай", помог трем нашим группам выбраться из опасной зоны свои позиции с заданий", – рассказали бойцы.

Военнослужащий с помощью дрона вывел три группы бойцов из опасной зоны / Фото: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж"

Военный с позывным "Бугай" решил использовать дрон, хотя был уверен, что он не сможет выполнить задание при плохих погодных условиях – в тумане.

"Я бы их не нашел так, но мог дать ориентир. Для этого я выбрал точку. Ею стало кладбище неподалеку от Часового Яра. Я поднял дрон на 100 м, дорогу было видно, тогда пролетел от Часового Яра на 3 км и поднял еще на 200 м. Дальше включил все навигационные лампочки, подсветку снизу и стробоскоп", – рассказывает "Бугай".

Первым свет от дрона увидел экипаж двигавшейся на транспортере группы, затем – группа разведчиков и группа, которая ехала за ранеными.

Каждые 10 секунд Бугай улетал на 100 м, ждал 10 секунд, чтобы побратимы видели направление движения "птички".

Так дрон, который впоследствии назвали "Звездой Давида", вывел бойцов на позиции.

Напомним, на Бахмутском направлении был и президент Украины Владимир Зеленский. В рамках рабочей поездки на Донетчину он посетил боевые бригады, которые осуществляют контрнаступление.

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