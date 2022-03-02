Звезда Голливуда Шон Пенн показал, как бежал из Украины: "Бросил авто на границе с Польшей"

Звезда Голливуда Шон Пенн показал, как бежал из Украины: "Бросил авто на границе с Польшей"

Актер пешком шел к границе.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который 23 февраля снова прилетел в Киев, чтобы продолжать снимать свое документальное кино об Украине, покинул страну.

Так, лауреат премии "Оскар" вместе с коллегами 28 февраля сбежал из Украины. Как рассказал знаменитость в своем Twitter, они оставили свою машину у границы с Польшей и несколько миль прошли пешком. Отметим, что 1 миля – это 1,6 км.

"Мы с двумя коллегами прошли несколько миль до границы с Польшей, бросив машину на обочине дороги. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, большинство из них без каких-либо признаков багажа, и машина является их единственной ценностью", — написал Пенн и добавил фото.

Myself & 2 colleagues walked miles к Полишне border po abandoning our car on the side of the road. Почти все автомобили в этом фото достопримечательности женщины и дети только, most без any sign of luggage, and car their only posesion of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) 28 февраля 2022

Напомним, впервые Шон Пенн посетил украинскую столицу в ноябре в 2021 году. Тогда стало известно, что режиссер приступил к съемке документальной ленты об Украине. Актер побывал на Институтской, где брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни.

Также Пенн побывал в зоне проведения операции Объединенных сил. Он приехал в один из населенных пунктов Приазовья. Там звезда пообщалась с военными, противостоящими российскому агрессору.

Шон Пенн в Украину во время визита 2021 года / Associated Press

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