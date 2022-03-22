Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс проведет благотворительный концерт и пожертвует деньги украинцам

Вместе с ней в концерте примут участие и другие знаменитости.

Известная актриса Мэйси Уильямс, которая сыграла в "Игре престолов" Арью Старк, вместе с другими известными артистами проведет благотворительный концерт, чтобы поддержать украинцев.

Знаменитости проведут в лондонском Концертном зале ночь музыки, стихотворения и слова. Все собранные средства будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC).

"Приходите и присоединяйтесь к нам в знак солидарности с народом Украины на специально организованной ночи музыки, поэзии и слова. Все собранные средства будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC)", — написала Мэйси.

Отметим, вместе с ней на концерте выступят Сергей Жадан, Андрей Курков, Бен Вишоу, Динара Клинтон, Джонатан Прайс, Ксения Николаева и многие другие.

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