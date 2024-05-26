Звезда "Лиги Смеха" Розовый на фото показался в колесном кресле после тяжелого ранения головы на фронте

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый сейчас восстанавливается после серьезного ранения головы на фронте, которое он получил в марте.

Юморист все чаще выходит на связь и делится новыми фотографиями. На днях Виктор Розовый показал, как сейчас выглядит. Звезда "Лиги Смеха" в своем Instagram опубликовала новый снимок. На фото Розовый изображен со своей женой.

Они вместе прогуливались на свежем воздухе, а компанию им составил пес. После тяжелого ранения головы на фронте Розовый пока не может самостоятельно ходить, поэтому он передвигается с помощью колесного кресла.

Виктор Розовый с женой / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения Виктор Розовый пошел добровольцем защищать страну от оккупантов. В марте этого года юморист получил серьезное ранение головы на фронте во время выполнения боевой задачи. Розового должны были доставить на лечение за границу, ведь там есть специалисты, специализирующиеся на таких травмах. Однако юмористу пока что не рекомендовано преодолевать большие дистанции. Долгое время Виктор Розовый не выходил на связь, а о его состоянии рассказывала только жена. Недавно артист показывал, как выглядит после полученного тяжелого ранения.

Читайте также: