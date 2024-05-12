Звезда "Лиги Смеха" Розовый впервые показал, как выглядит после тяжелого ранения головы на фронте

Юморист вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый впервые показал, как выглядит после тяжелого ранения головы на фронте, которое он получил во время выполнения боевого задания.

Юморист впервые вышел на связь к своим поклонникам. Виктор Розовый в Instagram опубликовал первое фото, где показал большой шрам на голове. Комик поделился, что чувствует себя гораздо лучше. Впрочем, Розовому впереди еще предстоит пройти длительный путь реабилитации.

"Вырулил. Еще есть много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное уже позади", — поделился Розовый.

Виктор Розовый / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Кстати, даже в такой тяжелой ситуации артист не теряет чувство юмора. Как отметил шоумен, теперь он смело может говорить, что проливал кровь за Украину.

"Теперь буду вы***ваться и говорить, что проливал кровь за Украину", — пошутил юморист.

Отметим, что в марте Виктор Розовый получил серьезное ранение головы на фронте и был срочно госпитализирован. Артиста должны были отправить за границу, где он пройдет реабилитацию. Однако жена Розового ранее рассказывала, что поездка возможна после того, как состояние мужа улучшится и врачи разрешат транспортировку.

Читайте также: