Звезде сетей – поющему 3-летнему Леону – дважды пришлось бежать от войны с семьей

Мальчик в жизни оказался очень застенчивым.

На видео по-взрослому притоптывая ножкой, и гордо задирая нос вверх – Леон затягивает песню, ставшую настоящим гимном этой войны — "Ой, у лузі червона калина".

Искренность, покоряющая в ТСН.

«Песнь знают все в Украине. И за ее пределами. И наш Лео не стал исключением. Он изучил очень быстро. И напевал, где угодно. Где был там и пел. Я просто снимал видео в свой семейный архив, чтобы потом что-то вспомнить, посмотреть и на следующий день мы просто увидели все эти репосты. Оно просто полилось по Украине», — рассказывает папа.

Уверенный исполнитель Леонардо, на ставшем вирусным видео, в жизни оказался большим скромником. Ему всего 3,5 годика. Но он знает, что такое война и как она звучит.

Его Семья — мама, папа, брат — бежали от них из Ирпеня. 24 февраля проснулись, как и вся страна во взрывах. Из Ирпеня, которого оккупанты беспощадно бомбили и обстреливали, семья Бушей выехала в Васильков. Но пылать начал и он.

«Пролетали истребители очень низко. Мы увидели из окна, как что-то горит. Такое летело. Наверное, кусок какой-то пылающий. Неизвестно, что это даже было. Мы побывали 2 дня на даче. К нам приехали друзья. На авто и благодаря этому мы смогли поехать подальше куда-то, просто подальше от всех этих действий», — рассказывают родственники мальчика.

Ехали наугад куда-нибудь на Запад. Мнение родительское одно – спасти малышей. Уже там, где относительно тихо, они увидели одно единственное фото из Ирпеня. На нем разбиты их окна. И хотя город отбили, оккупатов уничтожили, они знают: возвращаться рано.

«Добрые люди нас приютили. Вообще-то добрых людей в Украине невероятное количество. Нам всюду помогали. Нам приносят молоко, яйца, мед, хлеб. Вещи приносят детям. Невероятные люди», – рассказывает мама Леона.

ТСН нашла семью маленького украинца, спевшего песню о красной калине

Своим пением во всю грудь о том, как мы развеселим Украину, мальчик вдохновил всех — украинцев. «Спасибо, ты боевое настроение поднимаешь, супер», – благодарят мальчика местные полицейские.

Мальчик запустил целый национальный флешмоб.

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