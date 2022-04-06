Звезды до и во время войны: как изменились Кароль, Хливнюк, Дорофеева и другие с вторжением РФ в Украину

Эта война изменила каждого жителя страны.
Полномасштабная война России против Украины, начатая Путином 24 февраля, изменила каждого украинца и жителя страны.
Кажется, что жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Отчаяние, боль, слезы. Впрочем, желание победы придает силы каждому.
Многие звезды украинского шоу-биза вступили в ряды терробороны и вместо микрофона теперь держат в руках оружие. Также многие артисты начали волонтерить и давать благотворительные концерты.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото, как изменились украинские звезды за месяц войны, и чем они занимаются.
Тина Король
Украинская певица Тина Кароль узнала о войне, находясь в монастыре. В тот момент она молилась в женском монастыре под Афоном в Греции. Артистка рассказывала, что предчувствовала боль и за неделю до полномасштабного вторжения пошла молиться за Украину.
Затем исполнительница уехала в Польшу. Там Тина открыла центр информационного сопротивления и проводит митинги. Также певица принимает участие в благотворительных концертах.
Дмитрий Дикусар
Известный хореограф и участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар вступил в ряды Вооруженных сил Украины 27 февраля. В марте знаменитость попал под обстрел баллистическими ракетами. Эта ситуация не сломила его дух. Напротив, Дикусару хочется как можно быстрее победить российских оккупантов.
Маша Ефросинина
Ведущая, блогер и посол ООН Маша Ефросинина с 24 февраля ведет активную информационную войну. Знаменитость переехала из Киева во Львов и объяснила, почему не планирует покидать родную страну: "Я просто не могу найти в себе силы покинуть Украину, хотя мне страшно за своих детей, у меня маленький сын. Пока у меня есть силы объединять здесь людей, призывать оставлять в себе Украину, где бы мы находились географически".
Даниэль Салем
Телеведущий Даниэль Салем пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны. Он служил в Бейруте и имеет медицинское образование. Впрочем, звезда попал в Нацгвардию, а не в терроборону. Как отметил ведущий, он ездит на передовую с разведкой. Недавно звезда попал под обстрелы и уже был готов попрощаться с жизнью.
Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева принимает участие в благотворительных концертах. В частности, 23 апреля вместе с другими артистами она выступит на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины" в Arēna Rīga.
Андрей Хливнюк
Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк также не остался в стороне и вступил в ряды терробороны. Недавно звезда попал под минометный обстрел и получил ранение лица. Артист уже вернулся в оборону столицы.
Евгения Власова
Макс Барских
Композитор и певец Макс Барских будет защищать Украину от оккупантов не только словом, но и делом. 3 апреля он отправился на военные учения. По словам исполнителя, месяц назад он держал в руках только микрофон, а теперь будет учиться пользоваться оружием.
Леся Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк работает в волонтерском центре, помогающем вынужденным переселенцам из городов, где идут активные боевые действия. Звезда готовит еду для переселенцев в родной школе в Хмельницком.
Святослав Вакарчук
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук активно ездит по городам Украины и выступает в самых горячих точках. Исполнитель поет для гражданских, медиков, военных в метро, на площадях, в больницах. По словам знаменитости, такую задачу ему дала львовская военно-гражданская администрация. Звезда записался в армию в ВСУ и носит звание лейтенанта.
Камалия
Певица Камалия уехала из Украины 1 марта. Артистка находится в Польше. Там исполнительница встречается с беженцами, дает концерты и отправляет гуммопомощь.
Дмитрий Комаров
Телеведущий Дмитрий Комаров еще в первые дни полномасштабного вторжения переквалифицировался в волонтеры, остался в Киеве и активно помогает людям. Также журналист посещает освобожденные города и деревни от российских оккупантов.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Тарас Тополя
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками группы также вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.
Читайте также: