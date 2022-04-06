Звезды до и во время войны: как изменились Кароль, Хливнюк, Дорофеева и другие с вторжением РФ в Украину

Звезды до и во время войны: как изменились Кароль, Хливнюк, Дорофеева и другие с вторжением РФ в Украину

Эта война изменила каждого жителя страны.

Полномасштабная война России против Украины, начатая Путином 24 февраля, изменила каждого украинца и жителя страны.

Кажется, что жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Отчаяние, боль, слезы. Впрочем, желание победы придает силы каждому.

Многие звезды украинского шоу-биза вступили в ряды терробороны и вместо микрофона теперь держат в руках оружие. Также многие артисты начали волонтерить и давать благотворительные концерты.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото, как изменились украинские звезды за месяц войны, и чем они занимаются.

Тина Король

Тина Король / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль узнала о войне, находясь в монастыре. В тот момент она молилась в женском монастыре под Афоном в Греции. Артистка рассказывала, что предчувствовала боль и за неделю до полномасштабного вторжения пошла молиться за Украину.

Затем исполнительница уехала в Польшу. Там Тина открыла центр информационного сопротивления и проводит митинги. Также певица принимает участие в благотворительных концертах.

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Известный хореограф и участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар вступил в ряды Вооруженных сил Украины 27 февраля. В марте знаменитость попал под обстрел баллистическими ракетами. Эта ситуация не сломила его дух. Напротив, Дикусару хочется как можно быстрее победить российских оккупантов.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая, блогер и посол ООН Маша Ефросинина с 24 февраля ведет активную информационную войну. Знаменитость переехала из Киева во Львов и объяснила, почему не планирует покидать родную страну: "Я просто не могу найти в себе силы покинуть Украину, хотя мне страшно за своих детей, у меня маленький сын. Пока у меня есть силы объединять здесь людей, призывать оставлять в себе Украину, где бы мы находились географически".

Даниэль Салем

Даниель Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведущий Даниэль Салем пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны. Он служил в Бейруте и имеет медицинское образование. Впрочем, звезда попал в Нацгвардию, а не в терроборону. Как отметил ведущий, он ездит на передовую с разведкой. Недавно звезда попал под обстрелы и уже был готов попрощаться с жизнью.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева принимает участие в благотворительных концертах. В частности, 23 апреля вместе с другими артистами она выступит на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины" в Arēna Rīga.

Андрей Хливнюк

Андрей Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк также не остался в стороне и вступил в ряды терробороны. Недавно звезда попал под минометный обстрел и получил ранение лица. Артист уже вернулся в оборону столицы.

Евгения Власова

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Макс Барских

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Композитор и певец Макс Барских будет защищать Украину от оккупантов не только словом, но и делом. 3 апреля он отправился на военные учения. По словам исполнителя, месяц назад он держал в руках только микрофон, а теперь будет учиться пользоваться оружием.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк работает в волонтерском центре, помогающем вынужденным переселенцам из городов, где идут активные боевые действия. Звезда готовит еду для переселенцев в родной школе в Хмельницком.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук активно ездит по городам Украины и выступает в самых горячих точках. Исполнитель поет для гражданских, медиков, военных в метро, на площадях, в больницах. По словам знаменитости, такую задачу ему дала львовская военно-гражданская администрация. Звезда записался в армию в ВСУ и носит звание лейтенанта.

Камалия

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия уехала из Украины 1 марта. Артистка находится в Польше. Там исполнительница встречается с беженцами, дает концерты и отправляет гуммопомощь.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров / instagram.com/komarovmir

Телеведущий Дмитрий Комаров еще в первые дни полномасштабного вторжения переквалифицировался в волонтеры, остался в Киеве и активно помогает людям. Также журналист посещает освобожденные города и деревни от российских оккупантов.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Тарас Тополя

Тарас Тополь / instagram.com/antytila_official

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками группы также вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

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