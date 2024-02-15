Звезды, которые ждут мужей с войны: Барбир, Ефросинина, Денисенко и другие

Сейчас многие женщины в Украине ждут своих мужей, которые мужественно защищают страну от российских оккупантов. Знаменитости тому не исключение.

Мужья звезд тоже вступают в ряды ВСУ и идут служить на передовую. Кто-то из возлюбленных знаменитостей мобилизовался в начале полномасштабной войны, а кто-то чуть позже.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о звездах, которые ждут своих мужей с войны.

Валентина Хамайко

Муж ведущей – бизнесмен Андрей Онистрат – пошел в военкомат 25 февраля 2022 года, а мобилизовался уже летом того же года. Хотя он по закону мог не идти воевать, ведь является многодетным отцом. После гибели сына на войне у Онистрата было еще одно законное основание для демобилизации, однако он отказался и продолжил защищать Украину от оккупантов.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Наталка Денисенко

Муж актрисы – актер Андрей Фединчик – пошел защищать Украину от российских оккупантов еще не начала полномасштабной войны. Сначала Наталка пыталась отговорить возлюбленного, однако тот объяснил, что защищать Украину – это его обязанность. Сейчас Фединчик воюет, но иногда у него получается приехать на несколько дней домой, чтобы побыть с семьей.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маша Ефросинина

Муж ведущей – бизнесмен Тимур Хромаев – в 2022 году пошел на войну добровольцем. Ефросинина рассказывала, что ее избранник служит в прифронтовой зоне. Подразделение Тимура занимается радиоэлектронной борьбой, то есть уничтожает оккупантов и вражескую технику с помощью современных технологий.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Дарья Легейда

Муж актрисы – актер Дмитрий Сова – пошел в военкомат еще в начале полномасштабной войны. Уже в июне 2023 года артиста призвали на службу. С октября прошлого года Дмитрий Сова находится на фронте.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Евгения Гапчинская

Муж художницы воевал на передовой с февраля 2022 года. Сегодня Дмитрий находится на реабилитации, ведь в ноябре прошлого года получил серьезное ранение. Муж художницы сейчас лечится. Когда Дмитрий поправится, специальная военно-врачебная комиссия будет решать: демобилизовывать его или возвращать на фронт.

Евгения Гапчинская с мужем / Фото: instagram.com/e.gapchinska

Алена Омаргалиева

Муж певицы – исполнитель Тамерлан – пошел служить добровольцем еще в начале полномасштабной войны. Он принимал участие в обороне Киевской области. Сейчас артист тоже служит, правда, не разглашает деталей.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

Людмила Барбир

Муж ведущей с первых дней защищает Украину от российских оккупантов. Сначала избранник Барбир был в силах территориальной обороны, а сейчас служит в силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Людмила Барбир с мужем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Светлана Гордиенко

Муж актрисы – актер Максим Девизоров – служит на фронте с начала полномасштабной войны в Украине. Кстати, в прошлом году артиста наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко / Фото: instagram.com/devizorov

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