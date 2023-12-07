Звезды "Квартала 95" Кошевой и Пикалов показались на передовой вместе с нашими защитниками

Актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов вернулись из поездки в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Там они дали четыре концерта для наших защитников и защитниц вместе с Дмитрием Шуровым и группой KARTA SVITU. Но главной целью поездки была доставка квадроциклов, дронов и тепловизоров для наших военных, приобретенных за средства, собранные на последних благотворительных концертах "Единого Квартала".

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

В общей сложности было передано: два квадроцикла для 5-й отдельной штурмовой бригады, два квадроцикла для 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, и еще два квадроцикла – для в/ч 2260 Национальной гвардии Украины, а также – два дрона Mavic и тепловизор для 76-го батальона 102-й бригады и дрон Mavic для 122-го Учебного Центра.

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Военные благодарили за доставленные "презенты" и подчеркивали, что для них сейчас очень важна такая отдушина в виде концертов-встреч со звездами – это позволяет им переключиться и немного отдохнуть после боев.

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Кстати, с начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 350 выступлений для военных, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно нашей победе. Сейчас все концерты "Квартала" – и "Единого Квартала", и "Женского Квартала" – благотворительные. Часть средств от продажи билетов и деньги на благотворительных аукционах с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ. За эти деньги покупают то, на что есть запросы от военных.

"Мы все сейчас можем жить и работать благодаря нашим военным. Поэтому все, что мы делаем, должны делать с огромной благодарностью к ним. И самое главное – помогать нашим защитникам и защитницам, чем можем. Сейчас такое время, что ты должен сначала думать не о себе, а о тех, кто нас защищает", – отметил актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Актеры "Квартала 95" съездили к военным

Актер добавил, что "Квартал" поддерживает военных с 2014 года и помогал адресно подразделениям, с которыми дружит. Кошевой отметил, что ранее "квартальцы" не афишировали эту свою волонтерскую деятельность, поскольку покупали необходимое для военных за свой счет:

"Долго мы не афишировали такую нашу волонтерскую деятельность, потому что делали все за собственные средства и ни перед кем не нужно было отчитываться. Но сейчас, когда мы приобщаем к нашей благотворительной деятельности зрителей, приходящих на наши концерты, наших поклонников и подписчиков в соцсетях, мы начали рассказывать о том, что делаем и отчитываться. Мы в Украине, никуда не уехали, как иногда врут о нас, поддерживаем наших людей и помогаем военным, чем можем. Потому что сейчас это – обязанность каждого украинца", – отметил Кошевой.

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