Звезды приобщились к оснащению военных антидроновыми ружьями, которые способны посадить устройство на расстоянии 7 км

Антидроновые ружья на фронт – два новейших комплекса стоимостью в 30 тысяч евро на днях отправятся на передовую.

Средства для них волонтеры собрали благодаря онлайн-выступлениям украинских звезд, говорится в ТСН.

Простая в использовании и эффективна во время боя. Военный на позывной «Грек» показывает принцип действия почти шестикилограммового ружья, способного приземлять вражеские беспилотники. «Такими ружьями на фронте, за последний год, до этой активной фазы, мы много ударных дронов посадили», – говорит он.

Максим сегодня впервые применяет оружие, которое не стреляет пулями и патронами. То, что производит новейший девайс с дроном и что не видно человеческому глазу, видно на телефоне оператора беспилотника, когда радиоэлектронное ружье в действии – дрон заставляют сесть.

Эти антидроновые ружья наши бойцы в подразделениях спецназначения уже применяют на фронте. Все, чтобы закрыть глаза корректировщикам вражеской артиллерии и сохранить жизнь украинским военным. «В Широкино над Азовом мы подавили дрон в море где-то на 7 с копейками километров. Он видит все и противодействует всем коммерческим дронам», – убеждает боец.

Чтобы иметь тактическое преимущество над российскими оккупантами во время ближних боев, которые продолжаются на Донбассе и на Запорожском и Харьковском направлениях, волонтеры закупили для бойцов два таких антидроновых комплекса. Стоимость одного такого ружья составляет 15 тысяч евро. «Военный был запрос, что есть такая ценная вещь как антидроновая пушка и она сейчас на вес золота и я бросил все усилия, чтобы ребята ее получили», – говорит глава благотворительного фонда Александр Пусков.

К сбору средств на необходимое для бойцов оборудование подключились актеры, спортсмены и певицы. Лидер группы «ОNUKA» Ната Жижченко вместе с исполнительницей Мариной KRUTЬ собрали донатов на 15 тысяч евро благодаря концерту в Торонто, где украинские звезды выступили онлайн. «Сразу договорились с заводом в Литве купили. И вот сегодня передают. Я реально счастлива, потому что она и выглядит просто космически, и действует космически, и это приблизит нас к победе», — убеждает лидер группы «ОNUKA».

Тем временем актриса Наталья Денисенко оценивает вес антидроновой пушки и надеется, что бойцам будет удобно с ней быстро передвигаться. «Интересно, я рада, что нам удалось приобрести это, хотелось бы еще больше», — отмечает она.

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