Звезды вспомнили начало полномасштабной войны: "День, который принес много горя"

Уже второй год в Украине идет кровавая и ужасная война, которую развязала страна-агрессор Россия.

С 24 февраля 2022 года украинцы вынуждены ежедневно жить под вражескими обстрелами, под звуки воздушной тревоги и в недоумении, что будет дальше. Уже второй год российские оккупанты враждебно уничтожают дома и убивают невинных людей.

Украинские знаменитости в годовщину полномасштабной войны в Украине вспомнили, как для них начался тот день — 24 февраля 2022, — что навсегда изменил жизнь каждого.

MONATIK

"Два года с тех пор, как я узнал, что орки и изверги на самом деле существуют. Два года спустя год начал тянуться, как десять. С тех пор, как начали появляться неизлечимые душевные раны и дети потеряли детство… Два года, как полномасштабная война пришла в наши дома и украла жизнь. Поселилась на губах, душе, мыслях, теле, взгляде, слезах...10 лет войны...Нет страшнее вируса, чем война... Ведь он выедает мозги у тех, у кого когда-то был шанс стать человеком, а стал — Zомби и теперь нуждается в крови людей. Спасибо, ВСУ. Всем защитникам и защитницам. Всем, кто помогает бороться с этим виРусом. Слава Украине!" – написал певец.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Маша Ефросинина

"Душат воспоминания о вечере 23.02.2022: обещанная на 16 февраля война не началась, паника наконец-то отступила, мы закончили снимать новый сезон "Лиги Смеха". Пошли после концерта с друзьями к нам. За столом началась типичная для последних двух недель дискуссия в стиле : "Вы что, головой ударились?" Какие танки в Киеве, успокойтесь, прекратите уже панику"…И вдруг меня почему-то прошибает мысль, что завтра, как высплюсь, пожалуй, все-таки соберу все наши документы в кучу. За тем же столом с тех пор большая компания больше не собиралась. И мне очень плохо. До тошноты. До горечи. От осознания того, что от женщины с того вечера во мне сегодня почти ничего не осталось…", — высказалась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Екатерина Осадчая

"Помню, как делали вид для детей, что все не так страшно, как внутри стоял ком ужаса, над крышей проносились ракеты и мы по-детски верили, что сейчас болотные жители пойдут на протесты. Мы еще не знали, как "работает" война. С тех пор прошло два года, над крышей все так же летают ракеты, россия существует, болотные жители сотнями тысяч удобряют украинскую землю. Я до сих пор не могу постичь масштаб ужаса, как на глазах всего мира убивают сотнями мирных жителей и детей, как похищают детей, как держат в подвалах заложников… Здесь хотела написать, что победа скоро, но мы не знаем когда… Спасибо героям за то, что мы есть! Низкий поклон каждому и вечная память погибшим", — отметила ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Наталья Островская

"День, который принес много горя, у кого-то забрал здоровье, а у кого-то - жизнь. День, который изменил многих людей. 24 февраля 2022 года, когда звучали первые взрывы в Борисполе и мне написали об этом, я не поверила. Но версия о то, что кто-то запустил фейерверки в четыре утра, была сомнительной. Теперь взрывы для нас стали обыденностью. После 24 февраля 2022 года нашего государства должно было бы не быть, но оно есть и будет. Это главное. Слава защитникам!" – написала ведущая.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Анна Кошмал

"Я очень хорошо помню первые взрывы в то утро... Помню, как в тот вечер перед сном я пообещала своему сыну, что буду защищать его любой ценой, что ему нечего бояться рядом с родителями... Помню поездку через мост в Ирпене, который впоследствии был взорван ценой человеческих жизней... Помню первые танки и тоже хорошо помню первую услышанную сирену... Два года полномасштабной войны. За нами пришли убийцы, которые живуть по соседству и делают вид, что кого-то "спасают", – поделилась актриса.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Алеся Бацман

"Ночь перед великой войной. Ровно два года назад. Пришли от друзей очень поздно. Было тревожно, но тревожного чемодана я не собрала. Сделала улыбающееся селфи. Поставили будильник на четыре утра. Проснулись, все тихо. Дима уснул, а в 4:50 нас разбудили. взрывы. Никогда не забуду ту ночь и то утро", — вспомнила журналистка.

Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Лилия Ребрик

"Два года страшного февраля. Кровожадного. Темного. Холодного. Жестокого. Столько не вылитой боли в каждом из нас. Столько потерянного. Столько сломанного. Столько слез... Не хочется ничего говорить. Вспомним сегодня всех, кто отдал жизнь: взрослых и навеки маленьких ангелочков. За все эти почти 10 лет… – написала ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Соломия Витвицкая

"Хотя война уже продолжалась восемь лет, то утро 24 февраля для всех нас было шоком…С неба летели ракеты, со всех сторон сунули враги! Мы не сдались! Не сломались! Каждый делал все, что только можно, ради победы! Вспоминать первые дни, недели полномасштабного вторжения россии жутко…Но мы стали сильнее! Мечтаю, чтобы мы всегда были такими объединенными и сплоченными и тогда у нас все получится!" – поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая

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