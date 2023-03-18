"Звонок Путину" и "сессии по денацификации": в ООН рассказали о страшных пытках пленных украинцев

Россияне продолжают пытать пленных украинцев. Для этого они придумывают самые удивительные способы.

Оккупанты заставляют пленных украинцев проходить так называемые "сессии по денацификации", предусматривающие жестокие побои. Кроме того, пленных подвергают поражению током с помощью военного телефона, что российские террористы называют "звонком Путину".

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

В документе говорится, что россияне повсеместно и систематически применяют пытки в отношении лиц, удерживаемых на временно оккупированных территориях Украины и в самой России.

"Особенно жестокие пытки применялись в отношении действующих или бывших военнослужащих украинских Вооруженных сил и связанных с ними лиц, в том числе их родственников", — говорится в докладе.

По словам комиссии, пытали россияне также местных чиновников, стражей порядка, работников Запорожской АЭС и гражданских лиц с проукраинскими взглядами.

"Пытки обычно сочетались с длительными допросами. Жертвам часто связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном или завязывали лентой, одевали мешки или что-то из вещей на голову", — говорят в комиссии.

Бывшие украинские военнопленные рассказали, что российские власти называли их "нацистами", "фашистами" и "террористами", а также заставляли проходить "сессии по денацификации", состоявшие из жестоких побоев.

К тому же жертвы рассказывали об избиении прикладами или дубинками, применении к ним электрошокеров, изнасиловании и длительном пребывании на холоде. А в некоторых случаях "пытки сопровождались казнями".

Комиссия также установила, что на территориях, находившихся под продолжительным контролем России, и в более постоянных местах заключения применялись дополнительные методы пыток.

"Одним из таких методов было поражение электрическим током с помощью военного телефона, известного как "тапик", подключенного к электрическому кабелю с зажимами на ногах, пальцах или половых органах мужчин. Нападающие называли это "звонком Ленину" или "звонком Путину", — говорится в докладе.

Напомним, двое российских оккупантов уже получили приговор суда за военные преступления против женщин и детей в Бучанском районе. Они ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей.

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