Звонят по телефону от имени председателя ОГА: на Закарпатье мошенники просят у предпринимателей средства для военных

Звонят по телефону от имени председателя ОГА: на Закарпатье мошенники просят у предпринимателей средства для военных

Руководитель регона просит уведомлять полицию о случаях мошенничества.

На Закарпатье мошенники звонят по телефону закарпатским предпринимателям, называются главой ОВА и просят деньги для военных.

Об этом сообщил руководитель Закарпатской областной военно-администрации Виктор Микита.

По его словам, со всеми благотворителями общается и встречается лично. Именно поэтому владеет информацией, кто собирает помощь для Вооруженных сил.

"Знаю каждого в лицо и хочу, чтобы о них узнали со временем все жители страны. Их вклад трудно переоценить. После победы — отчет за все потраченные средства для повышения обороноспособности наших военных", — отметил Виктор Микита.

Глава ОВА призвал жителей Закарпатья быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о фактах мошенничества.

Как сообщалось, в Нетешине Хмельницкой области злоумышленники прикрывались волонтерами и организовали схему незаконного обогащения. Неизвестные звонили по телефону жителям города от имени мэра, потому что якобы сбают деньги на территориальную оборону.

Читайте также: