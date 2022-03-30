Звонят по телефону от имени председателя ОГА: на Закарпатье мошенники просят у предпринимателей средства для военных

Руководитель регона просит уведомлять полицию о случаях мошенничества.
На Закарпатье мошенники звонят по телефону закарпатским предпринимателям, называются главой ОВА и просят деньги для военных.
Об этом сообщил руководитель Закарпатской областной военно-администрации Виктор Микита.
По его словам, со всеми благотворителями общается и встречается лично. Именно поэтому владеет информацией, кто собирает помощь для Вооруженных сил.
"Знаю каждого в лицо и хочу, чтобы о них узнали со временем все жители страны. Их вклад трудно переоценить. После победы — отчет за все потраченные средства для повышения обороноспособности наших военных", — отметил Виктор Микита.
Глава ОВА призвал жителей Закарпатья быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о фактах мошенничества.
Как сообщалось, в Нетешине Хмельницкой области злоумышленники прикрывались волонтерами и организовали схему незаконного обогащения. Неизвестные звонили по телефону жителям города от имени мэра, потому что якобы сбают деньги на территориальную оборону.
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