Звук бензопилы: в ВСУ рассказали, как распознать иранский дрон-камикадзе Shahed-136

Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136, применяемые Россией для атак по Украине, можно распознать по характерному звуку во время полета.

Кроме того, такие беспилотники летают на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам ПВО.

Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк проинформировала на брифинге 28 сентября.

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам ПВО. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это похоже на звук мотора мопеда или бензопилы. Если люди слышат такой звук, им стоит идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны", – отметила Гуменюк.

Представительница ВСУ также сообщила, что российские оккупанты используют Shahed-136 для ударов по объектам инфраструктуры, а не военных подразделениям или скоплениям людей.

Однако эти дроны-камикадзе не очень эффективны, заметила спикер. Ведь с 10 сентября на юге Украины было обнаружено более 30 таких беспилотников, из которых 22 были сбиты. Только 10 вражеских дронов попали по целям, но не все эти атаки были результативны.

Напомним, накануне в ОК "Юг" объяснили, почему Shahed-136 могут атаковать только юг Украины.

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