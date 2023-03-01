Звуки артиллерийских обстрелов и детонация: в МАГАТЭ заявили о новых взрывах возле ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре международные наблюдатели зафиксировали детонации и звуки артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, доложили в штаб, что 27 февраля днем было слышно около 20 детонаций, очевидно, в районе станции, расположенной на передовой зоне активных боевых действий.

"Это тревожная тенденция, демонстрирующая неотложность и важность создания зоны ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции", — отметил он.

Гросси выразил обеспокоенность по поводу задержек в ротации группы экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке ЗАЭС – их должна была заменить другая группа экспертов более трех недель назад.

Команда МАГАТЭ также сообщила, что резервная линия электропередач напряжением 330 кВт была отключена на ЗАЭС утром 25 февраля из-за активизации военных действий. Однако уже на следующий день удалось возобновить работу линии электропередач.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, ожидающих там опрокидывание на участок фронта в Донецкой области.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС. Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сброс воды российскими войсками в Каховском водохранилище грозит работе Запорожской АЭС, где оккупанты разместили свое оружие и технику.

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