Зять Шойгу назвал россиян, поддерживающих войну в Украине, "Z-быдлом": в сети разгорелся скандал

Столяров посоветовал россиянам, поддерживающим войну, закрыть рот и самому идти на фронт.

Зять так называемого министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столяров предпочел в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram антивоенный пост. Более того, он назвал россиян, поддерживающих войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

Об этом пишут росСМИ.

Как стало известно, российский журналист Юрий Дуд изложил в Instagram сообщение, посвященное годовщине полномасштабной войны в Украине. В тексте говорится, что русские войска разрушили десятки украинских городов и убили тысячи мирных жителей Украины.

Этот пост понравился зятю Шойгу, после чего россияне завалили его сообщениями с возмущениями, мол, чего он не на войне. Впрочем, сами же граждане РФ признали, что министр обороны "отмажет" своего родственника от мобилизации.

Столяров в ответ назвал граждан РФ, поддерживающих войну против Украины, "Z-быдлом".

Ранее обиженные несправедливостью россияне уже возмущались поведением зятя Шойгу. В частности, его упрекнули в отдыхе за рубежом в то время, как десятки тысяч россиян умирают в Украине за больные амбиции диктатора Путина.

Напомним, что между конфликтом между российским министром обороны Сергеем Шойгу и олигархом, основателем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиным играет на руку Украине.

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