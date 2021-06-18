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10-месячный ребенок обновила матери электрокар Tesla на 10 тысяч долларов

10-месячный ребенок обновила матери электрокар Tesla на 10 тысяч долларов

Associated Press

Она заказала ей полный пакет автономного вождения.

Мобильный телефон всегда был популярной игрушкой для детей. Впрочем, иногда это может привести к определенным последствиям.

Один из таких случаев произошел с женщиной и ее 10-месячным ребенком. Пока мать занималась своими делами, малышка решила обновить ей электрокар Tesla на 10 тысяч долларов. Впрочем, сделано это было не нарочно.

Все дело в том, что ребенок играл с мобильным телефоном и случайно зашел в приложение компании. Там после многих нажатий ему удалось заказать полный пакет автономного вождения.

Соответствующее видео мать выложила на своем канале в TikTok. В ролике она показала своего ребенка и как ее электрокар сам выезжает из гаража. Интересно, что женщина очень поздно обнаружила то, что сделал ее ребенок и уже не смогла вернуть деньги за покупку, потому что прошло более 48 часов.

Также в видео она критикует Tesla и разработчиков их приложения из-за его недостаточной безопасности и уязвимости. Она недовольна потому, что перед покупкой приложение не спросило пароль безопасности.

Добавим, что видео женщины уже набрало в 1,7 миллиона просмотров и сотни комментариев. Некоторые критикуют ее, потому что считают, что это она виновата в этой ситуации из-за того, что оставила телефон ребенку.