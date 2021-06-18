10-месячный ребенок обновила матери электрокар Tesla на 10 тысяч долларов

Она заказала ей полный пакет автономного вождения.

Мобильный телефон всегда был популярной игрушкой для детей. Впрочем, иногда это может привести к определенным последствиям.

Один из таких случаев произошел с женщиной и ее 10-месячным ребенком. Пока мать занималась своими делами, малышка решила обновить ей электрокар Tesla на 10 тысяч долларов. Впрочем, сделано это было не нарочно.

Все дело в том, что ребенок играл с мобильным телефоном и случайно зашел в приложение компании. Там после многих нажатий ему удалось заказать полный пакет автономного вождения.

Соответствующее видео мать выложила на своем канале в TikTok. В ролике она показала своего ребенка и как ее электрокар сам выезжает из гаража. Интересно, что женщина очень поздно обнаружила то, что сделал ее ребенок и уже не смогла вернуть деньги за покупку, потому что прошло более 48 часов.

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Также в видео она критикует Tesla и разработчиков их приложения из-за его недостаточной безопасности и уязвимости. Она недовольна потому, что перед покупкой приложение не спросило пароль безопасности.

Добавим, что видео женщины уже набрало в 1,7 миллиона просмотров и сотни комментариев. Некоторые критикуют ее, потому что считают, что это она виновата в этой ситуации из-за того, что оставила телефон ребенку.

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