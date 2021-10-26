100 тысяч Tesla за 4,2 млрд долларов: сервис по прокату автомобилей совершил наибольшую разовую покупку электрокаров в истории

100 тысяч Tesla за 4,2 млрд долларов: сервис по прокату автомобилей совершил наибольшую разовую покупку электрокаров в истории

Недавно эта компания была на грани банкротства.

Один из крупнейших операторов по прокату автомобилей Hertz осуществит серьезную закупку электромобилей Tesla .

Об этом сообщает Bloomberg.

Hertz приобрел 100 электрокаров компании Илона Маска на общую сумму в 4,2 млрд долларов. Свой заказ Hertz планирует получить до конца 2022 года, это самая большая разовая покупка электромобилей за всю историю. Также компания планирует установить тысячи зарядных устройств, которые будут доступны клиентам, арендующим электромобили.

"Электромобили сейчас массовые, и мы только начали наблюдать рост мирового спроса и интереса. Новый Hertz станет лидером в сфере мобильности, начиная с крупнейшего автопарка по аренде электромобилей в Северной Америке и обязательств развивать наш парк электромобилей и предоставлять лучший опыт аренды и подзарядки для клиентов", — сказал временный генеральный директор Hertz Марк Филдс.

Так, согласно текущему заказу, электромобили будут составлять более 20 процентов мирового парка Hertz.

Интересно, что буквально несколько месяцев назад Hertz была на пороге банкротства из-за радикального снижения активности пользователей, связанного с пандемией коронавируса. Однако в результате руководство компании совместно с инвесторами смогло сделать правильные шаги и не только избежать разрушения, но и сделать задел на будущее.

В настоящее время автопарк Hertz составляет около 500 тысяч легковых автомобилей и фургонов. В ближайшие годы сервис проката рассчитывает заменить все свои ДВС-автомобили электрическими аналогами.

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