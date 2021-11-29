1000 километров на одном заряде: Mercedes-Benz представил новый электрокар

Компания Mercedes-Benz открыла "занавес" и показала тизер нового электромобиля.

Инженеры Mercedes-Benz создали новый сверхэффективный электромобиль, который от одного заряда может проехать более 1000 километров.

Но этого "красавца" купить не получится. Автопроизводитель планирует использовать машину для тестирования новых технологий. Mercedes-Benz постоянно пытается поднять эффективность своих электромобилей, но для того чтобы выпустить на рынок новую технологию, ее нужно много "откатывать". Именно эту миссию и будет нести новинка. Об этом сообщило издание Electrek.

https://electrek.co

В этом году Mercedes-Benz анонсировал обновленный план электрификации, в котором запланирован переход на полностью электрический двигатель к 2030 году.

Также немецкий производитель запускает новые программы, которые будут направлены на достижение этих целей.

Одна из них — Mercedes-Benz VISION EQXX, автомобили, которые будут подпадать под эту программу, будут иметь большую оптимизацию и получат реальный запас хода в 1000 километров.

Сама концепция и новые технологии компании будут представлены 3 января 2022 года, а первые электромобили, которые получат некоторые агрегаты из обновленной программы, должны появиться в начале 2023 года.

Одной из главных "фишек" обновленной платформы – батарея. Аккумулятор получит плотность энергии на 20% выше, чем у EQS. Что должно значительно повысить его эффективность.

Конечно, технология еще очень сырая и пока она пройдет полное тестирование и покажет реальные результаты могут пройти годы. Но Mercedes-Benz четко показал направление, в котором двигаются будущие электромобили компании.

Напомним, что на рынке Украины появился новый электрокросс от Mercedes-Benz с запасом хода 419 км.