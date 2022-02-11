1000 км от одного заряда: в Норвегии презентовали электрокар с рекордным запасом хода

Автомобиль очень футуристический и имеет впечатляющие технические характеристики.

Компания Fresco Motors из норвежского города Трондхейм представила электрокар Fresco XL, который должен стать конкурентом Tesla и Porsche.

В компании заверили, что автомобиль должен от одного заряда проехать не менее 1000 километров. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице компании.

Автомобильный рынок Норвегии достаточно специфичен: там очень любят электромобили, потому их в стране целых 70%. Особенно популярны: Tesla Model Y и Model 3, Volkswagen ID.4 и ID.3, а также Porsche Taycan. Но, несмотря на это, отечественного электрокара в Норвегии до сих пор не было. Поэтому Fresco Motors возлагает высокую надежду на свою новую электричку.

Компания еще в 2019 году пыталась выйти на рынок со своим электрокаром Reverie, но что-то пошло не по плану и о стартапе забыли на несколько лет. И вот в этом году анонсировали маркетологи анонсировали футуристический электрокар, у которого будет рекордный запас хода. Для сравнения, на сегодняшний день наиболее дальнобойным электрокаром считается Lucid Air, способный проехать без подзарядки 837 километров. Правда, в разработке у Mercedes-Benz находится Vision EQXX с аналогичным запасом хода 1000 километров, но в серию он пока не ушел.

Frescomotors

В компании решили приступить к разработке нового электрокара с самого начала. Fresco XL получит интегрированную в силовую структуру батарею и два электрических двигателя, которым будет помогать АКПП на 4 передачи. До первой сотни электрокар будет разгоняться всего за 2 секунды. Максимальная скорость будет на уровне 300 км.

Напомним, что Toyota и Suzuki разрабатывают дешевый электрокроссовер : что известно о модели.