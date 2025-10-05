- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
12 действенных способов, как избавиться от сонливости за рулем
Эксперты советуют методы борьбы со сном на дороге.
Дремота за рулем опасна не меньше, чем превышение скорости. Она незаметно лишает водителя концентрации и становится причиной сотен аварий каждый год. Но простые приемы помогут оставаться внимательным в дороге даже после многих часов за рулем.
Об этом пишет издание SUV News
Контрастная температура в салоне
Теплый воздух и мягкое сиденье способствуют дремоте. Чтобы проснуться, стоит открыть окно или выставить кондиционер на 15-17°C. Прохлада стимулирует мозг оставаться активным.
Правильная осанка
Сидите прямо, держите спину и плечи в небольшом напряжении. Это не только уменьшает усталость, но и помогает мозгу не «засыпать» во время движения.
Разговор с пассажирами
Общение во время поездки помогает отвлечься от сонливости. Если все пассажиры уставшие, лучше сделать короткую остановку.
Короткие физические паузы
Останавливайтесь каждые 2-3 часа для 5-10 минут ходьбы или легких упражнений: приседаний, растяжки, движений руками. Это активирует кровообращение и снимает усталость.
Холодная вода
Умывание холодной водой или протирание лица салфеткой мгновенно взбадривает. Это простой, но эффективный способ быстро проснуться.
Кофе с коротким отдыхом
Выпейте кофе и сразу вздремните 20 минут. Кофеин начнет действовать именно тогда, когда вы проснетесь, и придаст энергии.
Легкая еда и вода
Избегайте энергетиков. Вода эффективнее борется с усталостью, а легкие перекусы — яблоки, орехи, кусочек шоколада — помогают поддерживать концентрацию.
Жевание для активности мозга
Постоянное жевание отвлекает от сонливости и помогает держать внимание на дороге.
Игры для мозга
Считайте автомобили, дорожные знаки или другие предметы на трассе. Это поддерживает активность ума и предотвращает засыпание.
Музыка и пение
Слушайте ритмичные или даже тревожные мелодии, подпевание усиливает эффект. Музыка помогает оставаться в тонусе.
Системы контроля усталости в авто
Современные автомобили оснащены датчиками, которые сигнализируют об усталости водителя. Однако полагаться только на технику опасно — лучше сочетать ее с собственными методами борьбы с сонливостью.
Планирование маршрута
Разбивайте поездку на сегменты и предусматривайте регулярные остановки. Предотвращение усталости всегда эффективнее и безопаснее экстренного реагирования на последствия ДТП.
