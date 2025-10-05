12 действенных способов, как избавиться от сонливости за рулем

Водитель / © iStock

Дремота за рулем опасна не меньше, чем превышение скорости. Она незаметно лишает водителя концентрации и становится причиной сотен аварий каждый год. Но простые приемы помогут оставаться внимательным в дороге даже после многих часов за рулем.

Об этом пишет издание SUV News

Контрастная температура в салоне

Теплый воздух и мягкое сиденье способствуют дремоте. Чтобы проснуться, стоит открыть окно или выставить кондиционер на 15-17°C. Прохлада стимулирует мозг оставаться активным.

Правильная осанка

Сидите прямо, держите спину и плечи в небольшом напряжении. Это не только уменьшает усталость, но и помогает мозгу не «засыпать» во время движения.

Разговор с пассажирами

Общение во время поездки помогает отвлечься от сонливости. Если все пассажиры уставшие, лучше сделать короткую остановку.

Короткие физические паузы

Останавливайтесь каждые 2-3 часа для 5-10 минут ходьбы или легких упражнений: приседаний, растяжки, движений руками. Это активирует кровообращение и снимает усталость.

Холодная вода

Умывание холодной водой или протирание лица салфеткой мгновенно взбадривает. Это простой, но эффективный способ быстро проснуться.

Кофе с коротким отдыхом

Выпейте кофе и сразу вздремните 20 минут. Кофеин начнет действовать именно тогда, когда вы проснетесь, и придаст энергии.

Легкая еда и вода

Избегайте энергетиков. Вода эффективнее борется с усталостью, а легкие перекусы — яблоки, орехи, кусочек шоколада — помогают поддерживать концентрацию.

Жевание для активности мозга

Постоянное жевание отвлекает от сонливости и помогает держать внимание на дороге.

Игры для мозга

Считайте автомобили, дорожные знаки или другие предметы на трассе. Это поддерживает активность ума и предотвращает засыпание.

Музыка и пение

Слушайте ритмичные или даже тревожные мелодии, подпевание усиливает эффект. Музыка помогает оставаться в тонусе.

Системы контроля усталости в авто

Современные автомобили оснащены датчиками, которые сигнализируют об усталости водителя. Однако полагаться только на технику опасно — лучше сочетать ее с собственными методами борьбы с сонливостью.

Планирование маршрута

Разбивайте поездку на сегменты и предусматривайте регулярные остановки. Предотвращение усталости всегда эффективнее и безопаснее экстренного реагирования на последствия ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, как управлять автомобилем во время дождя и рассказывали о действенных советах, которые помогут избежать ДТП.