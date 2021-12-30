120 новеньких Chevrolet Corvette C8 превратятся в металлолом: что стало причиной

Автомобили разобрали и подготовили к утилизации.

Больше сотни полностью новых спорткаров Chevrolet Corvette C8 стоят разобраны под открытым небом и ждут утилизации. Глядя на эти снимки просто становится жутко.

Дело в том, что недавно в американском штате Кентукки прошло мощное торнадо и оно зацепило предприятие марки Bowling Green. Об этом сообщается в социальной сети Facebook.

Автомобили получили серьезные повреждения от стихии. Инженеры General Motors восстановили их, но спустя некоторое время, было решено, что машины могут иметь скрытые дефекты и клиентам их продавать нельзя.

Матушка природа спровоцировала пожар на заводе и огонь повредил все автомобили. Они стояли на территории производства и уже ждали доставку новым владельцам. GM пришлось вернуть деньги клиентам и теперь, чтобы получить новый Corvette C8, им придется снова становиться в очередь и ждать, пока авто сойдет с конвейера.

Конечно, если бы компания Chevrolet выставила эти авто даже сразу после пожара на аукцион, их бы раскупили через несколько дней. Но хоть десяток из них точно оказались в нашей стране. Но теперь перекупщикам придется искать другие варианты быстрого заработка.

Напомним, что в США обнаружили "кладбище" с десятками легендарных желтых такси.