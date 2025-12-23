15 смертей в ДТП: двери Tesla стали центром громкого расследования

Tesla Model Y / © motor1.com

Реклама

По меньшей мере 15 человек погибли в авариях с участием автомобилей Tesla в США, когда после столкновений не удавалось открыть двери, а салон возгорался.

Об этом говорится в расследовании Bloomberg, которое впервые попыталось количественно оценить смертельные инциденты, связанные с работой электрических дверных ручек.

Официальной статистики таких смертей в США не существует. Ни одно федеральное или штатное ведомство отдельно не фиксирует аварии, где люди не смогли выйти из электромобиля из-за заблокированной двери. Поэтому журналисты Bloomberg провели собственное расследование — на основе полицейских и пожарных отчетов, судебных дел, жалоб водителей, сообщений в соцсетях и материалов местных медиа.

Реклама

Результат: по меньшей мере 15 погибших в 12 авариях за последние десять лет. Во всех этих случаях пассажиры или спасатели не смогли открыть дверь Tesla после ДТП, когда авто уже горело или воспламенялось. Причем более половины смертей произошло с ноября 2024 года, что может свидетельствовать о росте количества таких инцидентов.

Один из самых ярких примеров — авария в штате Вирджиния в этом месяце. После столкновения Tesla Model Y загорелась, но дверь не открывалась. Патрульному полицейскому пришлось разбить окно, чтобы вытащить водителя. Все спасение попало на видео с нагрудной камеры. По оценке Bloomberg, этот сценарий почти полностью повторяет другие аварии, которые журналисты документировали ранее.

Собрать точные данные сложно. В первые минуты после ДТП не всегда можно установить, была ли именно дверь заблокирована, и что конкретно помешало эвакуации. Поэтому Bloomberg учитывал лишь те случаи, где были доказательства, что люди пережили сам удар, но не смогли выбраться из-за проблем с дверью. Среди таких доказательств — сажа в дыхательных путях или повышенный уровень карбоксигемоглобина, что свидетельствует о вдыхании дыма уже после аварии.

Журналисты использовали данные National Highway Traffic Safety Administration обо всех смертельных авариях электромобилей с пожарами с 2012 по 2023 годы, а также отдельно собрали информацию о случаях 2024-2025 годов. Каждый эпизод проверяли через местные СМИ, заявления полиции и судебные документы. Всего было обработано тысячи страниц материалов, включая записи звонков 911, аудио и видео — там, где они были доступны.

Реклама

Некоторые истории звучат особенно жутко. После аварии Tesla Model S в Висконсине, где погибли пять человек, очевидцы сообщали, что слышали крики из салона. Bloomberg получил записи нескольких звонков в 911, включая автоматический вызов с Apple Watch одного из пассажиров.

Еще один случай произошел в октябре в городе Истон, штат Массачусетс. 20-летний водитель Tesla Model Y после столкновения с деревом позвонил в 911 и сказал, что заблокирован в машине, которая начинает гореть. Впоследствии его тело нашли на заднем сиденье.

Проблемой заинтересовались регуляторы. В сентябре NHTSA начала расследование относительно того, могут ли дефекты дверей в Tesla Model Y мешать доступу в салон после аварий. Ведомство запросило у компании перечень жалоб, связанных с ДТП, пожарами, травмами и смертями. Похожие вопросы рассматривают также в Китае и странах Европы.

Tesla на запросы Bloomberg не ответила. Ранее компания заявляла, что ее автомобили соответствуют всем нормам безопасности, хорошо проходят краш-тесты и имеют механические замки. В то же время Tesla сообщала, что работает над новыми дверными ручками, которые будут сочетать электронные и ручные механизмы, а также над автоматической разблокировкой дверей в случае серьезной аварии. Когда именно эти решения появятся и для каких моделей — компания не уточнила.

Реклама

Напомним, во французском городе Ла-Сьота авто после неудачного маневра оказался прямо в воде муниципального бассейна. Инцидент произошел в четверг, 11 декабря, около 21:00 на парковке спортивного комплекса Поль-Элюар.