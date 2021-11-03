3 065 "лошадей" мощности и разгон до "сотни" за полторы секунды: представлен самый быстрый гиперкар на планете

3 065 "лошадей" мощности и разгон до "сотни" за полторы секунды: представлен самый быстрый гиперкар на планете

Модель доступна в двух версиях.

Греческая компания SP Automotive представила самый быстрый гиперкар в мире – Chaos.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что для покупателей будут предложены две версии. Первая под названием Earth будет адаптирована для повседневной эксплуатации на обычных дорогах. В этом варианте отдача двигателя будет достигать 2049 л.с. и 1389 Нм. Купе массой 1388 кг сможет разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с.

Вторая версия Zero Gravity получит двигатель, настроенный на работу на биоэтаноле Е85. В результате он способен развивать 3 065 л.с. и 1984 Нм. Кроме того, эта версия будет легче (1272 кг). Она сможет разгоняться до первой сотни за 1,55 с. По словам создателей, оба варианта купе смогут преодолеть отметку в 500 км/ч.

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В салоне машины установлен сенсор распознавания отпечатков пальцев, встроенные камеры распознают водителя и даже по выражению лица могут адаптировать характеристики вождения в соответствии с настроением.

Гиперкар Chaos двигается 4,0-литровым двигателем V10 с двойным турбонаддувом, который будет доступен с двумя уровнями мощности. Роль трансмиссии возложена на 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением. Двигатель спроектирован и разработан греческими инженерами. Все основные элементы двигателя напечатаны на 3D-принтере. Блок цилиндров выполнен из магния, поршни и шатуны – из титана, турбонагнетатели – из углеродного волокна и магния.

automotive.spyrospanopoulos.com

Заявлено, что компания хочет сделать 20 ультракаров для каждого континента, при этом модель будет эксклюзивно распространяться на Sotheby's. Первая партия машин уже распродана, поставки новинки запланированы на начало 2022 года.

Цены начинаются от 5,5 млн. евро за базовый вариант мощностью 2000 л.с. и могут достигать 12,4 млн евро за топовую 3000-сильную версию.

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