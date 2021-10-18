32-летнюю спортивную Mazda продали на аукционе за рекордную стоимость

Модель второго поколения RX-7 стоила 63 000 долларов.

На аукционе Bring a Trailer Mazda RX-7 второго поколения 1989 года продали за рекордные 63 000 долларов.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Предыдущий рекорд модели на этом аукционе принадлежал версии Turbo II 1988 года, за которую заплатили 28 500 долларов. Превзойти эту цифру RX-7 1989 года удалось всего спустя месяц.

autoevolution.com

Автомобиль имеет всего 3540 км пробега. Еще одной ее особенностью является то, что данная модель 5 серии, которая выпускалась с 1989 по 1992 год. Она была лучше, чем 4 серия, и была альтернативой Porsche 944.

Продавец владеет автомобилем с 1995 года, но в основном держал его на хранении. Когда эта машина вышла из дилерского центра в 1989 году, то стоила 27 313 долларов.

Сейчас из-за возраста у нее немного изношены сиденья, не идеальная краска и еще несколько мелких проблем. За автомобиль начали бороться за несколько часов до завершения аукциона. Его цена быстро превысила 30 000 долларов и за 3 часа цифра увеличилась более чем вдвое.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе за 345 000 долларов продают сгоревший Bugatti Chiron.

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