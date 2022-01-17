38 секунд на сборку автомобиля: что известно о самой эффективной фабрике Tesla

38 секунд на сборку автомобиля: что известно о самой эффективной фабрике Tesla

Автомобили могут сходить с конвейера быстрее, чем вы прочтете эту статью.

Завод Tesla в Шанхае признан самым эффективным заводом в мире по сборке электрокаров. Среднее время сборки одного авто составляет чуть больше 38 секунд. Это при круглосуточной работе и без выходных.

Свежие кадры из беспилотников, показывающих чрезвычайно высокий темп производства на китайской гигафабрике Tesla, разместили на официальном Youtube-канале Шанхайской гигафабрики Tesla.

Компания Tesla показала на 10-минутном ролике производство 18 автомобилей Tesla Model Y. На другом видео, которое длится также 10 минут, уже показан процесс сборки 11 автомобилей Tesla Model 3, на них конвейер тратит по 55 секунд.

Если компания поднимет планку и использует такую скорость как повседневную, завод сможет собирать 1.5 миллионов автомобилей в год. Можно предположить, что завод в Шанхае может реально выпускать не менее 1 миллиона электрокаров за 2022 год.

Сейчас гигафабрика готовится к третьей фазе строительства – площадь будет увеличена в два раза, что позволит развернуть еще большие мощности. Конечно, ситуация с полупроводниками и пандемией с легкостью может внести свои коррективы.

Напомним, что недавно Tesla обновила популярный лифтбэк Model S.