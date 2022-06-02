4 нововведения в автостраховании. Рассказывает сервис hotline.finance

С 1 июля вступят в силу ряд новшеств по обязательному страхованию ОСАГО, которые должны усилить финансовую защиту водителей и приблизить рынок страхования к европейскому уровню.

В партнерском материале с украинским сервисом онлайн-страхования hotline.finance рассмотрим ключевые изменения, которые ждут водителей.

Увеличение размера страховых выплат

Уже с июля будут повышены лимиты по ОСАГО, которые на данный момент небольшие на фоне роста цен на ремонт автомобиля.

за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, выплата будет поднята до 160 000 грн, вместо 130 000 грн

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, выплата достигнет 320 000 грн, вместо 260 000 грн

В Европейском Союзе, к примеру, покрытие по автогражданке достигает миллионов евро.

Увеличение выплаты по Европротоколу

Размер компенсации за материальный убыток в случае оформления участниками ДТП Европротокола увеличили до 80 000 грн. Сейчас максимальная сумма по нему составляет 50 000 грн.

Напоминаем, что Европротокол — это документ, который участники аварии могут самостоятельно оформить, чтобы зафиксировать факт ДТП без вызова полиции.

Расширение диапазона значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу

Коэффициент позволит страховым компаниям свести к минимуму риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей.

Информация о полисе «Зеленая карта» будет включена в единую базу МТСБУ

С июля информация о заключенных электронных договорах «Зеленая карта» будет включаться в единую централизованную базу данных Моторно (транспортного) страхового бюро Украины по аналогии с ОСАГО. Это поможет водителям получать онлайн полную информацию по заключенным договорам.

Помимо этого функционал снизит вероятность мошенничества, которое еще встречается при оформлении бумажного бланка “Зеленая карта”.

Что будет с ценой на ОСАГО и как сэкономить уже сейчас?

Вероятно, что после вступления в силу нововведений, стоимость полиса ОСАГО возрастет, хотя большого скачка не предвидится.

Чтобы сэкономить, водители могут сейчас оформить электронный ОСАГО по старой цене на сервисе страхования hotline.finance. Продажа открыта за 3 месяца до начала действия полиса. Актуальный договор высылается на email клиента и подтягивается в мобильное приложение hotline.finance.