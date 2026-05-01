- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 611
- Время на прочтение
- 1 мин
4 тысячи гривен налога ежемесячно: кого из владельцев автомобилей коснутся новые правила
Нардеп Сергей Нагорняк предложил ввести для владельцев электромобилей ежемесячный налог в размере до 4 тысяч гривен, чтобы выровнять налоговую нагрузку с владельцами авто на горючем.
В Украине электрокары могут обложить ежемесячным налогом: до 4 тысяч гривен в зависимости от стоимости авто.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Сергей Нагорняк, комментируя идею законодательных изменений.
По словам нардепа, нынешняя система создает дисбаланс, ведь часть владельцев электромолибов не платит налоги наравне с другими участниками рынка.
Нагорняк также считает, что электромобили фактически субсидируются государством из-за льготных тарифов на электроэнергию для зарядки.
Депутат предлагает ввести налог, который будет зависеть от стоимости автомобиля и условно его «класса», с фиксированной ежемесячной ставкой.
«Может быть градация для категорий авто… для автомобиля стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривен в месяц», — уточнил он.
По словам Сергея Нагорняка, такой подход должен выровнять налоговую нагрузку между владельцами электро- и авто с ДВС, однако требует детальной отработки.
Напомним, эксперты советуют не заряжать электромобиль до 100%, поскольку это вредит батареям.