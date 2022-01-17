400 километров на одном заряде: Peugeot анонсировала новый мощный электромобиль

Автомобиль будет иметь современный дизайн и мощный электрический двигатель.

Компания Peugeot сообщила, что новый e-308 в кузове универсал и хэтчбек будут иметь более мощный двигатель и аккумулятор больше, чем у младшей версии e-208.

Новинку представят и запустят в серию в начале 2023 года. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Базовая версия такого автомобиля будет стоить 35 тысяч евро (около 1 050 000 грн). Дизайн "электрички" будет очень похож на своих предшественников с традиционными двигателями. Несмотря на то, что автомобиль получил немалую батарею, его вес почти не изменился – 1600 кг.

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Фирменную компоновку салона i-Cockpit тоже решили сохранить. Поэтому в интерьере мы увидим небольшой руль и высоко посаженную виртуальную приборную панель, но графическую составляющую изменят и сделают более современной и футуристической.

Для того чтобы автомобиль имел правильное распределение веса, аккумуляторную батарею установят в днище задней части авто. Конечно, это немного отнимет пространство багажника. Его объем будет такой же, как у гибридных версий модели – 361 л в хэтчбеке и 548 л – в универсале.

Подобную линейку двигателей можно встретить у моделей Peugeot e-208 и e-2008, но ее немного доработали. В частности, мощность двигателя увеличат со 136 до 156 лошадиных сил. Самое главное, что емкость аккумуляторной батареи увеличится с 50 до 54 кВт∙ч. К тому же уменьшат энергопотребление установки, что позволит увеличить запас хода Peugeot e-308 2023 года до 400 км. С такими характеристиками и габаритами автомобиль идеально подходит для передвижения по городу.

Напомним, что мировой автопроизводитель объявил о полном отказе от автомобиля с ДВС в Европе.