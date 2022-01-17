400 километров в час: Hennessey разогнала до бешеной скорости гиперкар Venom F5

Представители компании заверили, что автомобиль может показать гораздо лучший результат.

Тюнинг-ателье Hennessey Special Vehicles приступила к полноценному тестированию нового гиперкара Venom F5.

На тестовом полигоне Джонни Бомера во Флориде пилоту удалось разогнать автомобиль более чем до 400 километров в час. Также инженеры заверили, что машина с легкостью преодолеет отметку в 480 километров в час. Об этом сообщают на официальном сайте ателье.

Для того чтобы понять, как себя ведет Venom F5 на большой скорости, было решено проверить его при разгоне до 400 километров в час. Конечно, можно было выдать и большую скорость, но в этом нет нужды. Все нужные данные были получены и без дополнительного риска. Компания в рамках ездовых испытаний продолжает тесты силовой установки и собирает данные об аэродинамической эффективности кузова, прежде чем приступить к рекордному заезду.

Уже в скором времени, на этом же треке, компания планирует установить новый рекорд скорости. Но пока гиперкар должен пройти полное тестирование и настройку. Также, на этой стадии готовности, инженеры могут внести некоторые модификации, для того чтобы сделать 1842-сильное купе еще более быстрым и стабильным.

Напомним, недавно назвали гиперкары, имеющие самую высокую скорость: топ-5 моделей.