42-летний Porsche, которым управлял Том Круз в знаменитом фильме, продали на аукционе за рекордную сумму

42-летний Porsche, которым управлял Том Круз в знаменитом фильме, продали на аукционе за рекордную сумму

Он принял участие в одной из самых известных погонь кинематографа.

На американском аукционе Barrett-Jackson состоялись торги, во время которых за рекордную сумму ушел с молотка Porsche 928 образца 1979 года.

Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома.

Главной особенностью этого транспортного средства является то, что им управлял голливудский актер Том Круз в фильме "Рискованный бизнес". Porsche 928 "играла" в сцене погони — одной из самых знаменитых в кинематографе. Говорят, купе стало для Тома Круза своеобразным тренажером: в нем актер учился управлять "механикой".

Этот Porsche 928 изначально был белым. Через два года специально для фильма "Рискованный бизнес" купе перекрасили в бронзовый. Во время съемок использовали несколько одинаковых спорткаров, однако именно этот Porsche, по словам представителей аукционного дома, чаще других задействовали в кадре.

По завершению съемочного процесса Porsche 928 пропал на десятилетия. Спорткар обнаружили в начале 1990-х годов. Автомобилю немедленно провели полную реставрацию, после чего культовая машина участвовала во множестве тематических мероприятий, а также в качестве экспоната в музеях. Салон спорткара выполнен из натуральной коричневой кожи.

Под капотом Porsche 928 находится 4,5-литровый двигатель V8 мощностью 240 лошадиных сил, который связан с пятиступенчатой "механикой". За культовый автомобиль неизвестный коллекционер заплатил 1,98 млн долларов, что сделало модель самым дорогим Porsche 928 в истории.

Ранее рассказывалось о том, что суперкар McLaren с мизерным пробегом продали на аукционе за рекордные 20 млн долларов.

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