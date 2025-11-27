5 базовых навыков, чтобы сэкономить на СТО и не зависеть от механиков: подробности

Шины / © pixabay.com

Реклама

Овладение элементарными навыками обслуживания автомобиля не только уменьшает зависимость от автомехаников, но и дарит уверенность на дороге. Начать следует с регулярных обзоров, не требующих сложных инструментов.

Об этом пишет Jalopnik.

Проверка жидкостей: Развивайте привычку контролировать уровни моторной смазки, охлаждающей и тормозной жидкости.

Реклама

Фильтры: Своевременная замена воздушных фильтров двигателя и салона улучшает работу двигателя и качество воздуха внутри.

Визуальный обзор: Простой обзор ремней и шлангов под капотом поможет обнаружить трещины или потертости до того, как они станут серьезной поломкой.

Безопасность на дороге напрямую зависит от хорошей видимости. Поэтому умение быстро заменить перегоревшую лампочку в фаре чрезвычайно полезно. То же касается щеток стеклоочистителя: их замена займет всего несколько минут, но значительно улучшит обзор в непогоду.

Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на рекомендуемом уровне, чтобы избежать неравномерного износа и повышенного расхода топлива.

Реклама

А навык замены колеса в случае прокола, знания, где находится запаска и домкрат, избавит вас от стресса в экстренной ситуации.

Переходя к более серьезным задачам, стоит овладеть заменой моторной смазки. Эта процедура является ключевой для долговечности двигателя и способна сэкономить сотни гривен на каждом визите в сервис. Вместе со смазкой следует обновлять и свечи зажигания — это несложная операция, напрямую влияющая на стабильность работы двигателя и расход топлива.

Некоторые процедуры требуют особого внимания к безопасности. Например, при замене аккумулятора важно соблюдать правильную последовательность отсоединения клемм во избежание короткого замыкания.

Но самое важное золотое правило: если для работы нужно поднять автомобиль, никогда не полагайтесь только на домкрат. Обязательно используйте надежные страховые стойки — это может спасти вам жизнь.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно иметь в автомобиле зимой.

В частности, эксперты обнародовали перечень предметов, без которых холодное время может стать настоящим испытанием для водителя. Позаботьтесь о том, чтобы «запастись» необходимым перед стартом сезона.

Специалист советует всегда иметь в багажнике: щетку для снега, скребок для стекла, лопату, пусковые провода, буксировочный трос, запас технических жидкостей (моторное масло, антифриз, средство для доливания и жидкость для размораживания замков), цепи против скольжения.