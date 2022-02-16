500 тысяч долларов за 37 внедорожников: на продажу выставили ряд классических Land Rover

Новый владелец получит целый бизнес по реставрации авто.

Необычный лот появился на одном из онлайн аукционов США. Мужчина выставил на продажу целую коллекцию из старых Land Rover.

37 машин и 2 здоровенных контейнера с запчастями оценили в 500 тысяч долларов (примерно 14 миллионов грн). Об этом сообщает издание Carscoops.

Владелец собирал эти машины по всей территории США, чтобы начать свой бизнес с реставрации классических авто. Ему нужны были деньги, для того чтобы оплатить учебу в медицинском колледже, но сейчас он уже получил профессию и автомобили ему больше не нужны.

Большую часть автомобилей занимают так называемые Range Rover Soft Dash – внедорожники середины 1990 года, получившие рестайлинг. Главное их отличие в том, что в салоне появился более мягкий пластик. Две из них имеют длинную базу, причем три машины – в юбилейной версии 25th Anniversary Edition. Автомобили в разном состоянии, но все требуют того или иного внимания.

https://www.carscoops.com/

Также, в этой куче автомобилей есть еще разные варианты Land Rover Defender, несколько Discovery, Freelander и один Range Rover 2008 года. Так как эти автомобили брались для реставрации, то большая их часть не запускается, но есть и такие, которые приехали на базу на "своих четырех".

С автомобилями будущий владелец получит очень много запчастей. Их такое количество, что без проблем можно собрать несколько кастомных внедорожников. Следует отметить, что ценник за лот достаточно неплохой, если учесть количество авто и запчастей.

Напомним, что американские специалисты составили рейтинг самых надежных автомобилей современности.