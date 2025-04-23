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ТСН в социальных сетях

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Новости
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6 опасных автоаксессуаров, угрожающих вашей безопасности

Некоторые популярные автоаксессуары могут быть смертельно опасны.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Советы водителям

6 опасных автоаксессуаров / © pixabay.com

Каждый водитель хочет сделать свой автомобиль максимально комфортным. Однако некоторые популярные гаджеты и украшения не только бесполезны, но и опасны. Сотрудник Патрульной полиции назвал шесть вещей, которые следует немедленно убрать из салона.

Об этом сообщило издание SUV News.

  • Заглушки ремней безопасности — это не только нарушение ПДД, но и прямая угроза жизни. Во время ДТП непристегнутый водитель рискует получить смертельные травмы.

  • Шторки на передних стеклах — хотя это не тонировка, они снижают видимость, особенно в темное время суток.

  • Подвесные игрушки на зеркале — милые сувениры могут закрывать обзор и отвлекать внимание водителя.

  • Пластиковые «собачки» на панели — не только собирают пыль, но и могут отражать солнечные блики, мешая управлению.

  • Дешевые алкотестеры — ненадежные устройства часто показывают неправильный результат, создавая ложное ощущение безопасности.

Напомним, водителей ждет штраф до 275 000 грн за еду за рулем из-за малоизвестного правила.

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