6 опасных автоаксессуаров, угрожающих вашей безопасности

6 опасных автоаксессуаров / © pixabay.com

Реклама

Каждый водитель хочет сделать свой автомобиль максимально комфортным. Однако некоторые популярные гаджеты и украшения не только бесполезны, но и опасны. Сотрудник Патрульной полиции назвал шесть вещей, которые следует немедленно убрать из салона.

Об этом сообщило издание SUV News.

Заглушки ремней безопасности — это не только нарушение ПДД, но и прямая угроза жизни. Во время ДТП непристегнутый водитель рискует получить смертельные травмы.

Шторки на передних стеклах — хотя это не тонировка, они снижают видимость, особенно в темное время суток.

Подвесные игрушки на зеркале — милые сувениры могут закрывать обзор и отвлекать внимание водителя.

Пластиковые «собачки» на панели — не только собирают пыль, но и могут отражать солнечные блики, мешая управлению.

Дешевые алкотестеры — ненадежные устройства часто показывают неправильный результат, создавая ложное ощущение безопасности.

Напомним, водителей ждет штраф до 275 000 грн за еду за рулем из-за малоизвестного правила.

Реклама