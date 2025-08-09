ТСН в социальных сетях

60 лет в сарае: как старый ржавый Porsche стал лотом за 22,2 миллиона грн (фото)

Он провел шесть десятилетий под слоем пыли в сарае американской фермы. Теперь редкий Porsche 356 Speedster готовится будет продан на аукционе.

Porsche 356 Speedster. Фото: Gumtree

В Британии готовятся продать редкий Porsche 356 Speedster 1955 года, который более шести десятилетий простоял в сарае на ферме в американском штате Огайо. Автомобиль, сохранившийся в отличном состоянии, оценили в 400 тысяч фунтов стерлингов (примерно 22,2 миллиона гривен).

Об этом сообщило издание Dailymail.

Машину приобрели новой в 1955-м и после семи лет эксплуатации и пробега 62 тысячи миль поставили на хранение. Нашли ее только недавно — когда автомобильный эксперт получил от кого-то «подсказку» о возможном месте нахождения редкой модели.

На кузове сохранились следы серебристой краски, которой его когда-то перекрасили, и характерная патина.

Во время реставрации двигатель и коробку передач разобрали и восстановили, заменив лишь необходимые детали, а топливную систему ввели в эксплуатацию, сохранив оригинальный бак. Ковры и обивку сидений заменили на новую из состаренной кожи, однако приборная панель, руль и датчики остались аутентичными.

Сегодня Porsche в полностью рабочем состоянии и уже в Англии, где 23 августа его выставят на аукцион Iconic Auctioneers в Сильверстоуне. Эксперты называют этот лот уникальной возможностью для коллекционеров получить хорошо сохранившийся Pre-A Speedster.

