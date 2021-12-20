630 лошадиных сил и 730 Нм момента: Дэвид Бекхэм получил свою новенькую Maserati

Бывший футболист сам сконфигурировал автомобиль своей мечты.

Футбольный чемпион Дэвид Бекхэм уже получил свой "подарок под елку" от итальянцев. Спортсмен ранее заказал специальную версию Maserati MC20 Fuoriserie Edition, и вот она доехала до нового владельца.

Компания Maserati позволяет своим покупателям создать собственный автомобиль с помощью программы настройки Fuoriserie. Бывший футболист с мастерами фирмы работал в дизайнерском центре Maserati Centro Stile и создал свой идеальный MC20. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Под капотом этой "крошки" расположен мощный мотор V6 Nettuno собственной разработки Maserati, с 90-градусным углом, как у мотора Ferrari F154, а помогает ему коробка передач Tremec на 8 передач с двойным сцеплением. Двигатель выдает 630 лошадиных сил и 730 Нм момента, что очень хороший показатель. Такие характеристики позволяют суперкару разгоняться до первой сотни всего за 2.9 секунды, достигая максимальной скорости 325 км/ч.

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Интерьер Maserati MC20 традиционно украшен высококачественной кожей и алькантарой. В средней части тоннеля между двумя сиденьями красуется персонализированная табличка: в верхней части у нее логотип бренда, надпись Maserati Fuoserie, а ниже текст «Для Дэвида» написан курсивом с алюминиевым эффектом.

Все фанаты знают, что Дэвид Бекхэм – поклонник дорогих автомобилей и мотоциклов, поэтому неудивительно, что именно он стал амбассадором Maserati.

В США базовая модель Maserati MC20 стоит от 213 тысяч долларов, но когда в игру вступает конфигуратор Fuoriserie – ценник может быть любым.

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