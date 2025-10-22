7 популярных авто 2025 года, которых следует опасаться: опытные водители обосновали свой выбор

Эксперты составили перечень моделей авто 2025 года, которые чаще всего разочаровывают / © iStock

Эксперты составили перечень моделей авто 2025 года, которые чаще всего подводят владельцев из-за технических проблем и недостатков конструкции.

Издание Consumer Reports провело собственное исследование.

Специалисты рекомендуют «обходить стороной» следующие семь популярных автомобилей, невзирая на их привлекательность.

Nissan Pathfinder

Список проблемных моделей 2025 года

Nissan Pathfinder 2025

Этот кроссовер продолжает испытывать серьезные проблемы с трансмиссией — владельцы жалуются на рывки во время переключения передач и нестабильную работу. Среди недостатков также упоминается склонность двигателя к обрыву цепи ГРМ. Кроме того, автомобиль демонстрирует плохую управляемость на неровностях и имеет устаревшую мультимедийную систему.

Ford Escape

Ford Escape Hybrid 2025

Гибридная версия привлекает экономичностью, но разочаровывает качеством материалов салона (дешевый пластик и винил). Главные проблемы — масштабные отзывы из-за дефектов аккумуляторной батареи, истоков масла и сбоев в работе камеры заднего вида.

Mercedes-Benz GLC 2025

Даже премиум-сегмент не застрахован от просчетов. Модель попала под массовый отзыв (более 90 тысяч авто) из-за дефектов задних стоек, не соответствующих нормам безопасности при аварии. Водители также отмечают мягкую работу тормозов с задержкой и слишком усложненную сенсорную систему управления на руле.

Mercedes-Benz C-Class 2025

Повторяет основные недостатки своего старшего брата GLC: тормозная система срабатывает нечетко, а функция автоматического экстренного торможения может ошибочно активироваться без видимой причины. Кроме того, было отмечено неидеальное рулевое управление и неловкое пространство для высоких пассажиров второго ряда.

Chrysler Pacifica Hybrid

Chrysler Pacifica Hybrid 2025

Популярный минивэн столкнулся с проблемой безопасности: производитель отозвал более 250 тысяч единиц из-за неисправности боковых подушек безопасности. Также владельцы недовольны уменьшением пространства для пассажиров во втором ряду и работой тормозной и гидравлической систем.

Chevrolet Blazer EV 2025

Этот электромобиль подвергается критике из-за ненадежности электроники. Самая большая проблема — нестабильная работа стояночного тормоза, вызванная дефектами жгута проводов. Водители регулярно сталкиваются с невозможностью вывести автомобиль из парковочного режима и постоянными предупреждениями системы.

Volkswagen Jetta 2025

Хотя седан получил обновленный дизайн, его внутреннее заполнение практически не поменялось. Салон остается излишне пластиковым. Технические характеристики, в частности 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 158 л.с., уступают конкурентам, а динамика разгона оставляет желать лучшего. Дополнительно критикуется недостаточная обратная связь рулевого управления.

Эксперты отмечают, что при выборе нового авто необходимо тщательно изучать информацию об отзывах и отзывах реальных владельцев, поскольку цена и бренд не всегда являются показателем безупречного качества.

