Автобус созданный украинцем 86 лет назад, продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Автобус созданный украинцем 86 лет назад, продали на аукционе за сумасшедшие деньги

Таких автобусов осталось немного, поэтому цена взлетела "к небесам".

Уникальный автобус White Model 706 в 1936 году выпуска разработал дизайнер Алексей Сахновский, родившийся в Киеве. Его использовали для проведения экскурсий в американском парке Йеллоустоун.

Автобус выставили на аукцион Mecum, где его удалось продать за 1.3 миллиона долларов (примерно 36,4 млн грн), хотя начальная ставка была 150 тысяч долларов (примерно 4 200 000 грн). Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Никто не ожидал, что машину удастся продать за такую сумму. Эксперты оценивали его в 350-500 тысяч долларов. Но следует отметить, что за этого красного великана началась настоящая борьба.

White Model 706 создал украинский дизайнер граф Алексей Сахновский. После революции 1917 года ему пришлось эмигрировать сначала в Бельгию, а затем в США.

https://www.autoevolution.com

Американский производитель White заказал в ателье Bender, где работал Сахновский дизайн автобусов, выполняющих экскурсии в национальных парках США. Машина может похвастаться сдвижной крышей выполненной, из ткани, а также тем, что у него с правой стороны есть сразу четыре двери, чтобы люди могли быстрее попадать в салон. Под капотом у него скрывается обычная шестерка – 5.2 литра, который выдает 94 лошадиных сил.

Всего было выпущено 500 экземпляров White Model 706. Но до наших времен дожило их немного, потому и цена на аукционе так велика.

Напомним, что недавно американцы превратили редкий лимузин Rolls-Royce в мощный пикап: что из этого вышло.