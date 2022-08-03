А как же новая LADA без подушек безопасности: в РФ стали гораздо активнее интересоваться подержанными авто

Так, по информации экспертов, в июле цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 3,5%. В то время как за предыдущие три месяца падали.

Об этом сообщает "Автоцентр".

Как отмечается, в июле спрос на автомобили с пробегом вырос на 6%, а продажи по сравнению с июнем увеличились на 2,5%. В то же время, предложение уменьшилось на 9%, что косвенно указывает на то, что россияне не спешат расставаться со своими автомобилями.

Итак, как видим, россиянам лучше какая-то иномарка загнивающего Запада, чем новенькая, но "упрощенная" LADA Granta без подушек безопасности и ABS.

Чаще всего в июле 2022 года россияне покупали подержанные LADA Priora, Toyota Corolla, KIA Rio и Hyundai Solaris. За последний месяц эти модели подорожали в среднем на 3–4%.

Ожидается, что осенью ценники на автомобильный "секонд-хенд" в России будут только расти.

По прогнозам, ситуация с новыми автомобилями улучшится только до конца этого или в начале следующего года. И то благодаря "параллельному" импорту, а не за счет возобновления собственного производства.

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