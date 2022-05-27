А как же родной "Москвич": россияне начали массово скупать японские подержанные авто

Дефицит автомобилей на первичном рынке России заставил россиян переориентироваться на "иномарки".

Все это связано с санкциями, наложенными на страну-агрессора из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Особый всплеск интереса к "вторичке" возник в мае 2022 года. Наибольшей популярностью пользуются подержанные автомобили из Японии, передает "Автоцентр".

Спрос превышает даже уровень 2008 года, когда в России повышали пошлину на ввоз автомобилей. Продавцы вынуждены были приостановить оформление новых договоров. Покупателей интересуют автомобили всех категорий, но особенно дорогостоящие модели стоимостью от 2 млн руб. Не останавливает ни увеличение сроков доставки, ни ее удорожание.

Так, если до начала военного вторжения в Украину россиянину приходилось ждать свой подержанный Toyota Land Cruiser или Toyota RAV4 месяц, то теперь сроки увеличились до двух. Сама стоимость доставки выросла с 250 долларов до тысячи.

В апреле 2022 года самым популярным японским автомобилем на российском вторичном рынке был Toyota Land Cruiser – 3 070 единиц, на 12% больше, чем в апреле 2021 года. На втором месте – Toyota RAV4. За месяц россияне приобрели 2 614 ед. подержанных автомобилей этой модели, на 38,6% больше, чем годом ранее. Также в "пятерку" вошли: Nissan X-Trail (2 211 ед. — 35,6%), Nissan Qashqai (1 972 ед. — 48%) и Mitsubishi Outlander (1 676 ед. — 44,5%) .

Ранее рассказывалось о том, что в России планируют производить "Москвичи", однако впоследствии стало известно, что это невозможно.