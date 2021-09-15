AB InBev Efes Украины и SOCAR объединились, чтобы предупредить о рисках употребления алкоголя за рулем

В направлении по развитию культуры ответственного потребления с 2021 года AB InBev Efes Украина объявляет о начале Всемирной недели ответственного потребления (Global Smart Drinking Week), раньше — Всемирный день ответственного потребления, в рамках которого начинает партнерство с сетью АЗК SOCAR.

Пивоваренная компания активно занимается корпоративной социальной ответственностью и ставит своей целью снизить случаи злоупотребления алкоголем на глобальном уровне на 10% до 2025 года.

Уже больше 10 лет AB InBev Efes Украина реализует национальную программу «Выпил? За руль не садись!», цель которой — повышение уровня осознанности водителей и сокращения случаев нетрезвого вождения. В рамках программы компания начала партнерство с SOCAR, которое позволило разместить информационные видео на каждой АЗК сети в качестве напоминания об ответственном потреблении алкоголя.

Кроме того, в День автомобилиста, 31 октября, компании планируют привлечь внимание водителей и провести на АЗК тематические активности. Они будут доступны в Киеве, Харькове и Николаеве. Все желающие смогут протестировать на себе очки Drunk Busters, в которых установлено линзы, которые демонстрируют в трезвом состоянии то, как меняется восприятие и координация тела под влиянием выпитого алкоголя.

«Развитие культуры ответственного потребления направлено на то, чтобы помочь потребителям максимально безопасно для здоровья наслаждаться любимым пивом. Уже более 10 лет существует наша Национальная программа «Выпил? За руль не садись!», которая сотрудничает с различными партнерами. Мы гордимся тем, что к такой инициативе присоединяется ответственный бизнес. Уверены, совместными усилиями мы сможем значительно увеличить осведомленность водителей по данной проблеме, способствовать сокращению случаев нетрезвого вождения», — рассказывает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украины Денис Хренов.

Заботиться об осведомленности и безопасность водителей AB InBev Efes Украины подтолкнула неутешительная статистика. Только 2020 года МВД Украины был составлен 129340 админпротоколы за управление в нетрезвом состоянии. А количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей превысило 3000 человек.

«Статистика утверждает, что наибольшие риски аварий встречаются с участием нетрезвых водителей. К сожалению, для нашего общества эта проблема до сих пор актуальна. Поэтому мы присоединились к социальной инициативе «Выпил? За руль не садись!», чтобы как можно большему количеству водителей напоминать: алкоголь и руль несовместимы. Ведь осведомленность — это первый шаг к осознанию», — комментирует сотрудничество Анна Коротич, руководитель Департамента PR и коммуникаций SOCAR Energy Ukraine.

Напомним, что в рамках национальной программы «Выпил? За руль не садись!» AB InBev Efes Украина разработала специальный блок занятий на тему опасности сочетания алкоголя и вождения. Также компания бесплатно передала 520 комплектов очков Drunk Busters автошколам, патрульной полиции и Министерству образования и науки Украины для проведения интерактивных тренингов по всей стране. К инициированной пивоварами кампании уже присоединились более 470 автошкол и технических учреждений, более 83 000 студентов прошли обучение по материалам курса и с использованием «пьяных» очков.

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