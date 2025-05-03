Адвокат назвал главные проколы полиции во время проверки на алкоголь

Алкотестер / © Freepik

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В Украине участились случаи отстранения водителей от вождения на основании привлечения к ответственности за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Но порой полиция совершает грубые ошибки в процессе рассмотрения дела, что является основанием для отмены наказания.

Какие упущения патрульных можно использовать для обжалования их действий в суде, в комментарии SUV News рассказал опытный адвокат.

Прежде всего, юрист подчеркнул, что полицейские не являются медицинскими специалистами и не вправе делать выводы относительно алкогольного или наркотического опьянения у водителя. Если водитель не согласен с результатами полевого теста на алкоголь или отказался от его прохождения, это не основание для оформления протокола по ст.130 КУоАП.

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«Инспекторы не имеют права самостоятельно констатировать факт опьянения. Только вывод врача является окончательным решением, на которое будет ориентироваться суд», — пояснил адвокат.

Также эксперт заявил, что иногда полиция проводит тестирование с использованием несертифицированных приборов, нередко отказывается привлекать свидетелей и фиксировать процесс на камеру, давит на водителей с целью заставить отказаться от проверки.

Юрист напомнил, что водитель не обязан выходить из машины для прохождения теста, мундштук алкотестера должен раскрываться в присутствии проверяемого, а при подозрении на наркотическое опьянение граждане должны доставлять в медицинское учреждение, а не проводить экспресс-тесты «в полевых условиях». Проверка у врача должна производиться не позднее 2 часов с момента остановки транспортного средства.

Все это, по словам адвоката, не просто незначительные нарушения, поскольку в той или иной степени искажает реальную ситуацию или создает пространство для манипуляций. Юрист рекомендует фиксировать какие-либо нарушения на камеру и использовать это для обжалования действий полиции в суде.

Напомним, ранее опытный патрульный рассказал, употребление каких продуктов чаще всего вызывает у его коллег подозрения в том, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

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