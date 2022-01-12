Актуально для Украины: у электромобилей Tesla нашли новый дефект

Проблема обнаружена в двух моделях.

Уже всем известно, что электрокары Tesla иногда могут удивить какими-то проблемами.

Вот и в этот раз владельцы этих машин обнаружили новый "сюрприз". Об этом сообщает Autoevolution.

Так, очередной неприятностью стали массовые жалобы пользователей на климат-контроль в моделях Model 3 и Model Y : сбой оставляет салон без отопления, что особенно опасно в странах с морозными зимами. В их число входит и Украина, где в последнее время наблюдаются безумные морозы.

Один из проблемных владельцев Tesla проживает в Канаде. Доверившись производителю, уверявшему, что Model Y – лучший выбор для холодного климата, он приобрел электрокар. Однако что-то пошло не так: минувшей зимой климат-контроль отказался включаться во время движения. Tesla была направлена на обслуживание на капитальный ремонт системы теплового насоса, где провела около месяца – весной, когда проблема стала менее актуальной.

С наступлением осени хозяин Tesla обнаружил, что климат-контроль снова не работает – электрокару понадобилась замена датчиков в системе отопления. До сервисного центра, находящегося в 450 километрах, ему удалось добраться только в декабре. Оттуда он уехал с работавшим обогревателем, однако через некоторое время он отключился: в этот момент хозяин Tesla с семьей проезжал по безлюдным местам, а температура на улице опустилась до -30 градусов. Добраться до населенного пункта, не заработав проблемы со здоровьем, семье удалось только благодаря грелкам и одеялам, которые хозяин электрокара на всякий случай припас в салоне.

После этой поездки электрокар отправлялся на ремонт еще дважды, но окончательно устранить проблему с климат-контролем так и не удалось. В сумме кроссовер провел в сервисных центрах 39 дней. По словам владельца Model Y, такой опыт заставил его задуматься о том, чтобы возвратиться к автомобилям с двигателями внутреннего возгорания.

С аналогичной проблемой столкнулись еще несколько хозяев Tesla в Северной Америке и Финляндии, причем в более строгих условиях – при температуре до -40 градусов. Tesla пока никак не комментирует ситуацию.

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