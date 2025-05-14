Алкоголь в припаркованном авто: как не потерять водительское удостоверение

Все об алкоголе в припаркованном авто / © Pixabay

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Если вы просто отдыхаете в автомобиле на стоянке, употребляете при этом алкоголь, но никуда не собираетесь ехать, следует принять во внимание, что это не наказывается по закону. Однако патрульный все равно может выписать «управление транспортным средством в пьяном виде».

Как пишет издание vnedorozhnik со ссылкой на комментарий юриста SUV News, следует по правилам действовать в такой ситуации, чтобы не потерять права.

Инспекторы часто пользуются нетрезвым состоянием автомобилистов, чтобы вводить их в заблуждение и необоснованно обвинять в нетрезвом вождении.

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О чем идет речь в законе

Действительно, как говорит юрист, чтобы получить правомерный протокол по ст. 130 КУоАП, необходимо не просто сесть за пьяный руль, но и проехать какое-то расстояние на транспортном средстве.

«При этом во время общения с автовладельцем инспекторы обычно об этом умалчивают, но в админматериалы вносят заведомо ложную информацию о том, что водитель был остановлен во время движения», — говорится в экспертном объяснении.

Как избежать необоснованного лишения прав: совета юриста

Прежде всего, не запускайте мотор автомобиля во время сидения с алкоголем в салоне, чтобы не давать полиции повода обвинять вас в нетрезвом вождении. А также действуйте по следующим правилам:

если нужно включить двигатель, запустите также видеорегистратор, который бы фиксировал, что машина стоит на месте;

не отказывайтесь от проверки на алкотестере — это может привести к автоматическому лишению прав;

фиксируйте процесс общения с инспекторами на камеру;

при составлении протокола обязательно укажите свое несогласие и возражение в документе, написав своей рукой о том, что не вели машину;

предъявите сотрудникам патрульной полиции паспорт вместо водительского удостоверения, отмечая, что вы не управляете транспортным средством.

«Вы не обязаны предъявлять права, если не были остановлены инспектором», — предупреждает юрист.

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И лучше располагаться на пассажирском сиденье, чтобы было очевидно, что за рулем никто не находится.

«Несмотря на то, что юридическая ответственность за распитие алкоголя в припаркованной машине не предусмотрена, это не гарантирует, что у вас не будет проблем с полицией. Разбирательство, скорее всего, закончится в вашу пользу, но он отнимет ваше время и нервы. Поэтому лучшим решением будет отказ от употребления спиртного в автомобиле», — предупреждает эксперт.

Напомним, в мае 2025 года украинские водители уже успели приобрести почти 4 тыс. подержанных авто из США. Эксперт объяснил причину.

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