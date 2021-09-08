Американцы представили электрический дом на колесах: он получит огромный запас хода

Американцы представили электрический дом на колесах: он получит огромный запас хода

Он также получит двигатели, которые будут выдавать 290 лошадиных сил и 4067 Нм крутящего момента.

Американская компания Zeus Electric Chassis, Inc. в сотрудничестве с SylvanSport создали электрический кемпер, который сможет проехать 644 км на одном заряде.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Zeus имеет большой опыт в создании полностью электрических шасси для грузовиков, а SylvanSport производит трейлеры, снаряжение и аксессуары для кемпинга. Их совместный концепт дома на колесах еще не имеет названия, но они точно собираются выпустить линейку полностью электрических автомобилей.

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Предварительно известно, что их проект имеет полный привод, независимые заднюю и переднюю подвески, двигатели переменного тока, которые имеют общую мощность 290 лошадиных сил и 4067 Ньютон-метров крутящего момента.

Общий вес автомобиля составляет 6350 килограмм. В длину электрокар может достигать 7620 мм, ширину — 3657 мм, высоту — 3048 мм.

Размер аккумулятора не упоминается, но говорят, что с полной зарядкой можно будет проехать 644 километра, что является очень высоким показателем. Ожидается, что кемпер получит быструю зарядку постоянного тока 2 уровня.

Концепт должны полностью раскрыть в течение этого и следующего года, поэтому возможно некоторые из этих цифр могут измениться.

motor1.com

Ранее сообщалось, что минивэн Toyota превратили в дом на колесах.

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